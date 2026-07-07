कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
Cockroach Janta Party X: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि CJP का एक्स अकाउंट इसलिए ब्लॉक किया गया था क्योंकि नीट परीक्षा के बीच लोगों में अफवाह का माहौल बन सकता था, लेकिन अब ऐसा कोई डर नहीं है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का एक्स अकाउंट फिर से चालू करने का आदेश दे दिया है. यह आदेश पार्टी से जुड़े अभिजीत दिपके की याचिका पर दिया गया है. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अकाउंट इसलिए ब्लॉक किया गया था क्योंकि उसकी पोस्ट से NEET परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों में भ्रम और अफरा-तफरी फैल सकती थी. हाई कोर्ट ने कहा कि अब NEET परीक्षा खत्म हो चुकी है, इसलिए सरकार की यह चिंता अब लागू नहीं होती. इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए एक्स अकाउंट अनब्लॉक करने का आदेश दे दिया.
कोर्ट ने सीजेपी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश रद्द किया और कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाए गए ऐसे प्रतिबंधों की कानूनी कसौटी पर जांच होनी जरूरी है.
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CJP के फॉलोअर्स की संख्या BJP-कांग्रेस से भी ज्यादा थी
CJI सूर्यकांत के बयान के बाद से चर्चा में आए 'कॉकरोच' और फिर बनी 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने कुछ ही समय में लाखों फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिए थे. अकाउंट बनने के पांच दिन के अंदर ही CJP के इंस्टाग्राम पर 1.35 करोड़ लोगों ने फॉलो आ गए थे. मौजूदा समय में इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 करोड़ 19 लाख फॉलोअर्स हैं.
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