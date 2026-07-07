2 लाख रुपये किलो बिकता है ये मशरूम, खेती शुरू करते ही बन जाएंगे करोड़पति

Keeda Jadi Mushroom: आज के समय में पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करने वाले किसान बंपर मुनाफा कमा रहे हैं. अगर आप भी खेती के क्षेत्र में किसी ऐसे आइडिया की तलाश में हैं जो आपकी किस्मत बदल सके. तो फिर आपके लिए कीड़ा जड़ी मशरूम एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. इसे दुनिया के सबसे महंगे मशरूम्स में गिना जाता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत दो से तीन लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है.

यही वजह है कि इसे हिमालयन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है. पहले यह सिर्फ हिमालय की ऊंचाइयों पर ही मिलता था. लेकिन अब मॉडर्न तकनीकों की मदद से देश के कई किसान इसकी इनडोर फार्मिंग करके करोड़ों रुपये का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं. आप भी जान लें तरीका.

कैसे होती है कीड़ा जड़ी मशरूम की खेती?

कीड़ा जड़ी मशरूम की खेती के लिए अब पहाड़ों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. अब इसे एक बंद कमरे में आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार करके उगाया जा सकता है. इस पूरी प्रोसेस में सबसे जरूरी रोल तापमान और नमी के सही बैलेंस का होता है. इसके लिए कमरे में एसी और ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल किया जाता है.

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कांच या प्लास्टिक के जार के अंदर एक खास तरह का न्यूट्रिएंट बेस तैयार किया जाता है. जिस पर मशरूम के बीज डाले जाते हैं. पूरी तरह से साफ-सुधरा और कंट्रोल्ड माहौल में लगभग दो से तीन महीने के भीतर यह कीमती मशरूम पूरी तरह तैयार हो जाता है.

कहां है इसकी अच्छी मार्केट?

इस मशरूम की इतनी ज्यादा कीमत होने की सबसे बड़ी वजह इसकी जबरदस्त मेडिकल वैल्यू है. चीन. जापान और अमेरिका सहित दुनिया के कई बड़े देशों में इसकी भारी डिमांड है. इसका इस्तेमाल कई तरह की जीवनरक्षक दवाएं. सप्लीमेंट्स और एनर्जी बूस्टर प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है.

कमाई का पूरा हिसाब

अगर कोई व्यक्ति एक छोटे से कमरे से भी इसकी कमर्शियल खेती की शुरुआत करता है. तो वह सालाना लाखों-करोड़ों का टर्नओवर आसानी से हासिल कर सकता है. शुरुआत में सेटअप और ट्रेनिंग में थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर होता है. लेकिन जैसे ही पहली फसल आती है उसके बाद यह खेती आपके लिए बेहद मुनाफेदार हो सकती है.

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