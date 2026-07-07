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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर2 लाख रुपये किलो बिकता है ये मशरूम, खेती शुरू करते ही बन जाएंगे करोड़पति

2 लाख रुपये किलो बिकता है ये मशरूम, खेती शुरू करते ही बन जाएंगे करोड़पति

Keeda Jadi Mushroom: अब पारंपरिक खेती से हटकर इस मशरूम की इनडोर फार्मिंग देश भर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. एक छोटे कमरे में उगने वाली यह फसल किसानों को सीधे करोड़पति बना रही है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 07 Jul 2026 10:50 AM (IST)
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Keeda Jadi Mushroom: आज के समय में पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करने वाले किसान बंपर मुनाफा कमा रहे हैं. अगर आप भी खेती के क्षेत्र में किसी ऐसे आइडिया की तलाश में हैं जो आपकी किस्मत बदल सके. तो फिर आपके लिए कीड़ा जड़ी मशरूम एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. इसे दुनिया के सबसे महंगे मशरूम्स में गिना जाता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत दो से तीन लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है. 

यही वजह है कि इसे हिमालयन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है. पहले यह सिर्फ हिमालय की ऊंचाइयों पर ही मिलता था. लेकिन अब मॉडर्न तकनीकों की मदद से देश के कई किसान इसकी इनडोर फार्मिंग करके करोड़ों रुपये का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं. आप भी जान लें तरीका.

कैसे होती है कीड़ा जड़ी मशरूम की खेती?

कीड़ा जड़ी मशरूम की खेती के लिए अब पहाड़ों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. अब इसे एक बंद कमरे में आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार करके उगाया जा सकता है. इस पूरी प्रोसेस में सबसे जरूरी रोल तापमान और नमी के सही बैलेंस का होता है. इसके लिए कमरे में एसी और ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल किया जाता है. 

यह भी पढ़ें: Gardening Tools: गार्डनिंग शुरू करने से पहले खरीद लें ये 7 जरूरी टूल्स, पौधों की देखभाल होगी आसान

कांच या प्लास्टिक के जार के अंदर एक खास तरह का न्यूट्रिएंट बेस तैयार किया जाता है. जिस पर मशरूम के बीज डाले जाते हैं. पूरी तरह से साफ-सुधरा और कंट्रोल्ड माहौल में लगभग दो से तीन महीने के भीतर यह कीमती मशरूम पूरी तरह तैयार हो जाता है.

कहां है इसकी अच्छी मार्केट?

इस मशरूम की इतनी ज्यादा कीमत होने की सबसे बड़ी वजह इसकी जबरदस्त मेडिकल वैल्यू है. चीन. जापान और अमेरिका सहित दुनिया के कई बड़े देशों में इसकी भारी डिमांड है. इसका इस्तेमाल कई तरह की जीवनरक्षक दवाएं. सप्लीमेंट्स और एनर्जी बूस्टर प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है. 

कमाई का पूरा हिसाब

अगर कोई व्यक्ति एक छोटे से कमरे से भी इसकी कमर्शियल खेती की शुरुआत करता है. तो वह सालाना लाखों-करोड़ों का टर्नओवर आसानी से हासिल कर सकता है. शुरुआत में सेटअप और ट्रेनिंग में थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर होता है. लेकिन जैसे ही पहली फसल आती है उसके बाद यह खेती आपके लिए बेहद मुनाफेदार हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: Monsoon Farming Tips: बारिश के बाद खेत में सबसे पहले क्या करें? एक्सपर्ट से जानिए सफल किसानी का तरीका

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 07 Jul 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Mushroom Farming Mushroom Cultivation Farming News
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