'CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका SC में खारिज

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हम CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

'हम CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

Karur Stampede Case: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को करूर हादसे के पीड़ितों से मिल कर मुआवजा और नौकरी का पत्र देने से रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 07 Jul 2026 12:03 PM (IST)
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तमिलनाडु के करूर में हुए हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था. डीएमके ने मौजूदा टीवीके सरकार (तमिलगा वेत्री कड़गम) के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. मुख्यमंत्री विजय हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें मुआवजा और नौकरी देने वाले हैं, डीएमके का कहना था कि सीएम विजय को रोकना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके की याचिका को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी मुख्यमंत्री की गतिविधियों को तय नहीं करेंगे. जजों ने डीएमके के वकील से कहा कि वह कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का मंच न बनाएं. अगर सत्ताधारी टीवीके के नेता हादसे को लेकर बयान दे रहे हैं, तो डीएमके भी उसके जवाब में बयान दे सकती है. यह लड़ाई कोर्ट के बाहर लड़ी जानी चाहिए.

पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए और नौकरी देने वाले हैं विजय

डीएमके ने याचिका दाखिल कर कहा था कि पिछले साल टीवीके की रैली में हुए हादसे की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री विजय 41 लोगों की मौत वाले इस हादसे के पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने के लिए करूर जाने वाले हैं. डीएमके ने इसी का विरोध किया था.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में टीवीके की करूर में एक रैली थी, जिसमें भगदड़ मच गई थी. इस दौरान 41 लोगों की जान चली गई थी. इस घटना की जांच मद्रास हाई कोर्ट ने विशेष जांच दल को सौंपी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई के हाथों में दे दी थी. अहम बात यह भी है कि जांच की निगरानी कोर्ट एक कमेटी भी कर रही है. मुख्यमंत्री विजय पीड़ित परिवारों से मिलने वाले हैं.

यह भी पढ़ें : 'हर तरह का विकल्प...', सिंधु के पानी को लेकर फिर बौखलाया पाकिस्तान, आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 07 Jul 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Vijay Breaking News Abp News INDIA Karur Stampede Case
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