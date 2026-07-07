Alphonso Mango Farming: फलों का राजा आम है और आमों का राजा है अल्फांसो. जिसे महाराष्ट्र में लोग प्यार से हापुस भी कहते हैं. इसकी डिमांड और रुतबा ऐसा है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इसके स्वाद के दीवाने हैं. जब भी सबसे बेहतरीन अल्फांसो आम की बात आती है. तो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है. खासकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में होने वाले अल्फांसो का कोई मुकाबला नहीं है.

वहां की मिट्टी और समंदर की हवा मिलकर इसे वो खास मिठास और खुशबू देती है जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है. इस खास क्वालिटी के कारण ही लोग अब इसे अपने पर्सनल फार्म हाउस में भी उगाने की प्लानिंग करने लगे हैं. अगर आप भी सोच रहे हैं इसे अपने फार्महाउस में उगाने की तो जान लीजिए तरीका.

इन जगहों पर सबसे ज्यादा उगाया जाता है अल्फांसो आम

अल्फांसो आम का सबसे बड़ा गढ़ महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला है. इसके अलावा देवगढ़, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जैसी जगहों पर भी इसका बंपर प्रोडक्शन होता है. इन इलाकों की जो लाल लेटराइट मिट्टी होती है और समंदर के पास का जो क्लाइमेट होता है. वह इस आम की मिठास.

रंग और बेहतरीन शेल्फ लाइफ के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता है. यही वजह है कि रत्नागिरी के हापुस को जीआई टैग भी मिला हुआ है. यानी जो असली स्वाद और क्वालिटी आपको यहां के बागानों से मिलेगी. वह कहीं और मिलना थोड़ा मुश्किल होता है. यहां के किसान पीढ़ियों से इसकी बागवानी करके हर साल करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं.

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क्या अपने फार्म हाउस में कर सकते हैं इसकी बागवानी?

अगर आप अपने फार्म हाउस में अल्फांसो उगाना चाहते हैं. तो जवाब है हां आप बिल्कुल कर सकते हैं. आजकल ग्राफ्टिंग तकनीक की मदद से इसे देश के दूसरे हिस्सों में भी उगाया जा रहा है. हालांकि इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. इसके पौधे को ऐसी जगह लगाएं जहां अच्छी धूप आती हो और पानी रुकने की समस्या न हो.

बलुई दोमट या लाल मिट्टी इसके लिए बहुत बढ़िया रहती है. ध्यान रखें कि उत्तर भारत या अत्यधिक ठंडे इलाकों में इसे उगाने पर फल का वह ओरिजिनल रत्नागिरी वाला स्वाद और साइज मिलना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन सही देखरेख और मॉडर्न फार्मिंग तकनीकों से आप अपने फार्म हाउस में इसका शानदार प्रोडक्शन ले सकते हैं.

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