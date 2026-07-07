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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार

अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार

जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के साथ हेड कोच गौतम गंभीर नहीं जाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण टीम की कमान संभालेंगे. बीसीसीआई ने व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए यह फैसला लिया है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 07 Jul 2026 02:53 PM (IST)
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Team India Coaching Staff: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम घोषित करने के बाद कोचिंग स्टाफ को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर टीम के साथ नहीं जाएंगे. उनकी जगह पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. लक्ष्मण एशियन गेम्स 2026 में भी भारतीय टीम के साथ इसी भूमिका में नजर आएंगे.

जिम्बाब्वे दौरे पर नहीं जाएंगे गौतम गंभीर

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को देखते हुए बीसीसीआई ने गौतम गंभीर और वीवीएस लक्ष्मण के बीच कोचिंग की जिम्मेदारियां बांटने का फैसला किया है. इंग्लैंड दौरे के तुरंत बाद भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. लगातार व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए गंभीर को आराम देते हुए यह जिम्मेदारी लक्ष्मण को सौंपी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, वीवीएस लक्ष्मण के साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर ऋषिकेश कानिटकर बल्लेबाजी कोच की भूमिका निभाएंगे, जबकि पूर्व स्पिनर सुनील जोशी गेंदबाजी कोच होंगे. यह कोचिंग स्टाफ जिम्बाब्वे सीरीज और एशियन गेम्स के अलावा बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली व्हाइट बॉल सीरीज में भी भारतीय टीम के साथ रह सकता है.

पहले भी निभा चुके हैं यह जिम्मेदारी

वीवीएस लक्ष्मण इससे पहले भी कई मौकों पर हेड कोच की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. युवा खिलाड़ियों के साथ काम करने का उन्हें लंबा अनुभव है. फिलहाल वह बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के प्रमुख भी हैं.

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व्यस्त शेड्यूल बना वजह

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज 23 जुलाई से शुरू होगी. वहीं, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में होना है. इसी दौरान वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर रहेगी, जहां 27 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे. दोनों टूर्नामेंट की तारीखें टकराने के कारण गौतम गंभीर का दोनों भारतीय टीमों के साथ रहना संभव नहीं होगा. ऐसे में लक्ष्मण एशियन गेम्स में भारतीय टीम की कमान संभालेंगे, जबकि गंभीर वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में सीनियर टीम के साथ रहेंगे.

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गंभीर के कार्यकाल में जीते दो ICC खिताब

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत ने चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 और टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता. हालांकि, विश्व कप के बाद टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. भारत को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-2 से हार मिली, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा. अब जिम्बाब्वे दौरे और एशियन गेम्स में वीवीएस लक्ष्मण के सामने युवा टीम के साथ बेहतर प्रदर्शन की चुनौती होगी.

Published at : 07 Jul 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
VVS Lakshman GAUTAM GAMBHIR T20 SERIES
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