पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक पुलिस चौकी पर हुए आतंकवादी हमले में नौ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबिक 5 पुलिसकर्मी लापता बताया जा रहे हैं. अधिकारियों ने मंगलवार (7 जुलाई) को यह जानकारी दी. हमले के बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इलाके की घेराबंदी की गई है.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, हमला सोमवार (6 जुलाई) रात ब्लूचिस्तान के जियारत जिले के मांगी डैम इलाके की पुलिस चौकी पर हुआ. पुलिस ने हमलावरों को रोकने की के लिए गोलीबारी की लेकिन वह चौकी में घुसने में कामयाब रहे. जियारत के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल कुदूस अचकजई ने घटना को लेकर बताया किया कि पांच पुलिसकर्मियों का अभी भी पता नहीं चल पाया है, जबकि कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है.

ضلع زیارت میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کلئرنس آپریشن مکمل کر لیا گیا، شاہد رند معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان.



دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن کامیابی سے مکمل، 15 دہشت گرد جہنم واصل۔ ایف سی، بلوچستان پولیس، سی ٹی ڈی، ایس او ڈبلیو اور اے ٹی ایف نے مشترکہ… — Govt. of Balochistan (@dpr_gob) July 7, 2026

जियारत के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लापता पुलिसकर्मियों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इलाके में अतिरिक्त कर्मियों को क्षेत्र में भेजा गया है. बलूचिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से किए एक अन्य बयान में कहा कि हमले के बाद शुरू किया गया जाइंट ऑपरेशनु पूरा हो चुका है और फितना अल ख्वारिज से जुड़े 15 आतंकवादी मारे गए हैं.

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राष्ट्रपति ने की हमले की निंदा

पाकिस्तान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हमले की कड़ी निंदा की. राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा, 'हम बलूचिस्तान में शांति और स्थिरता को भंग करने की हर साजिश को नाकाम करेंगे. राज्य आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान पूरी ताकत से जारी रखेगा.' राष्ट्रपति ने हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की.

صدرِ مملکت آصف علی زرداری کی زیارت میں پولیس چوکی پر فتنہ الخوارج کے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔



صدرِ مملکت کا حملے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کی جرات و فرض شناسی کو خراجِ تحسین۔



بلوچستان میں امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی ہر سازش ناکام بنائیں… — The President of Pakistan (@PresOfPakistan) July 7, 2026

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