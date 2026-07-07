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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की मौत

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की मौत

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक पुलिस चौकी पर हुए हमले में नौ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 5 पुलिसकर्मी लापता बताया जा रहे हैं. अधिकारियों ने मंगलवार (7 जुलाई) को यह जानकारी दी.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 07 Jul 2026 04:24 PM (IST)
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पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक पुलिस चौकी पर हुए आतंकवादी हमले में नौ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबिक 5 पुलिसकर्मी लापता बताया जा रहे हैं. अधिकारियों ने मंगलवार (7 जुलाई) को यह जानकारी दी. हमले के बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इलाके की घेराबंदी की गई है.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, हमला सोमवार (6 जुलाई) रात  ब्लूचिस्तान के जियारत जिले के मांगी डैम इलाके की पुलिस चौकी पर हुआ. पुलिस ने हमलावरों को रोकने की के लिए गोलीबारी की लेकिन वह चौकी में घुसने में कामयाब रहे. जियारत के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल कुदूस अचकजई ने घटना को लेकर बताया किया कि पांच पुलिसकर्मियों का अभी भी पता नहीं चल पाया है, जबकि कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है.

जियारत के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लापता पुलिसकर्मियों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इलाके में अतिरिक्त कर्मियों को क्षेत्र में भेजा गया है. बलूचिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से किए एक अन्य बयान में कहा कि हमले के बाद शुरू किया गया जाइंट ऑपरेशनु पूरा हो चुका है और फितना अल ख्वारिज से जुड़े 15 आतंकवादी मारे गए हैं.

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राष्ट्रपति ने की हमले की निंदा

पाकिस्तान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हमले की कड़ी निंदा की. राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा, 'हम बलूचिस्तान में शांति और स्थिरता को भंग करने की हर साजिश को नाकाम करेंगे. राज्य आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान पूरी ताकत से जारी रखेगा.' राष्ट्रपति ने हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 03:50 PM (IST)
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