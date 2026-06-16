दरअसल ज्यादातर लोगों को लगता है कि लीची सिर्फ बड़े बागानों में ही उगाई जा सकती है, लेकिन अगर सही तरीका अपनाया जाए, सही मिट्टी हो और नियमित देखभाल की जाए तो लीची का पौधा घर के गार्डन में भी लगाया जा सकता है.