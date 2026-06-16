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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरlitchi Farming: क्या किचन गार्डन में भी उगा सकते हैं लीची, जान लें खेती का तरीका?

litchi Farming: क्या किचन गार्डन में भी उगा सकते हैं लीची, जान लें खेती का तरीका?

लोगों को लगता है कि लीची सिर्फ बड़े बागानों में ही उगाई जा सकती है, लेकिन अगर सही तरीका अपनाया जाए, सही मिट्टी हो और नियमित देखभाल की जाए तो लीची का पौधा घर के गार्डन में भी लगाया जा सकता है.

Reported By : कविता गाडरी  | Updated at : 16 Jun 2026 09:24 AM (IST)
लोगों को लगता है कि लीची सिर्फ बड़े बागानों में ही उगाई जा सकती है, लेकिन अगर सही तरीका अपनाया जाए, सही मिट्टी हो और नियमित देखभाल की जाए तो लीची का पौधा घर के गार्डन में भी लगाया जा सकता है.

litchi Farming: गर्मियों के मौसम में लीची खाना लोगों को काफी पसंद होता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक इसका मीठा स्वाद सभी को पसंद आता है. वहीं कई बार बाजार में केमिकल और रसायनिक पदार्थों से पकी लीची भी मिलती है. ऐसे में लोग बाजार में मिलने वाली लीची से ज्यादा अपने गार्डन में पकी लीची खाना ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने गार्डन में लीची की खेती करें. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप अपने किचन गार्डन में लीची कैसे उगा सकते हैं.

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दरअसल ज्यादातर लोगों को लगता है कि लीची सिर्फ बड़े बागानों में ही उगाई जा सकती है, लेकिन अगर सही तरीका अपनाया जाए, सही मिट्टी हो और नियमित देखभाल की जाए तो लीची का पौधा घर के गार्डन में भी लगाया जा सकता है.
दरअसल ज्यादातर लोगों को लगता है कि लीची सिर्फ बड़े बागानों में ही उगाई जा सकती है, लेकिन अगर सही तरीका अपनाया जाए, सही मिट्टी हो और नियमित देखभाल की जाए तो लीची का पौधा घर के गार्डन में भी लगाया जा सकता है.
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लीची के पौधे को फल देने में थोड़ा समय लगता है लेकिन एक बार अच्छे से बढ़ने पर लंबे समय तक यह फल दे सकता है. हालांकि इसके लिए थोड़ी मेहनत और सही देखभाल की जरूरत होती है.
लीची के पौधे को फल देने में थोड़ा समय लगता है लेकिन एक बार अच्छे से बढ़ने पर लंबे समय तक यह फल दे सकता है. हालांकि इसके लिए थोड़ी मेहनत और सही देखभाल की जरूरत होती है.
Published at : 16 Jun 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
Litchi Farming Grow Litchi At Home Kitchen Garden Farming Litchi Plant

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