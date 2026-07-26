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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM Kisan Yojana: इन किसानों की अटकेगी अगली किस्त, जानें वजह

PM Kisan Yojana: इन किसानों की अटकेगी अगली किस्त, जानें वजह

PM Kisan Yojana Update: पीएम किसान की 2,000 रुपये की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं? जानिए वे 3 बड़ी गलतियां जिनकी वजह से आपका पैसा अटक सकता है, और उन्हें तुरंत ठीक करने का तरीका.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 26 Jul 2026 04:53 PM (IST)
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PM Kisan Yojana Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए देश के करोड़ों किसानों को सरकार की तरफ से सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह राशि 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. अब तक इस योजना की कुल 23 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और देशभर के किसानों को 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. 

जो जल्द ही जारी होने वाली है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 24वीं किस्त का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलेगा. इस बार कुछ किसानों के हाथ मायूसी लग सकती है. इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं. तो चलिए आपको एक-एक करके इनके बारे में पूरी बात विस्तार से बताते हैं.

e-KYC अधूरी रह जाना

अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाई है. तो आपकी 24वीं किस्त रुकना तय है. सरकार ने फर्जीवाड़े रोकने और लाभ सिर्फ सही किसानों को मिले इसके लिए e-KYC को सभी किसानों के लिए मैंडेटरी कर दिया है. कई बार किसान इसे बहुत मामूली काम समझकर टालते रहते हैं. लेकिन पोर्टल पर बायोमेट्रिक या आधार OTP वेरिफिकेशन न होने पर सिस्टम आपके भुगतान को तुरंत होल्ड पर डाल देता है. 

अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में 2000 रुपये बिना किसी रुकावट के आ जाएं. तो बिना कोई देर किए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाएं या पीएम किसान के आधिकारिक मोबाइल ऐप से अपना फेस वेरिफिकेशन करके ई-केवाईसी प्रक्रिया को तुरंत पूरा कर लें.

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भू-सत्यापन न होना

किस्त अटकने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है भूमि का सत्यापन यानी लैंड सीडिंग का न होना. अगर आपके पीएम किसान स्टेटस में Land Seeding वाले ऑप्शन के आगे No लिखा आ रहा है. तो समझ जाएं कि इस बार पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा. सरकार अब सिर्फ उन्हीं खातों में राशि भेज रही है जिनकी खेती की जमीन का रिकॉर्ड डिजिटली वेरीफाई हो चुका है 

बहुत से किसानों की जमीन के दस्तावेज पोर्टल पर सही से अपडेट नहीं हो पाए हैं. इसे ठीक करवाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के पटवारी, लेखपाल या कृषि विभाग के दफ्तर जाकर अपनी जमीन के खसरा-खतौनी के कागजात जमा कराने होंगे जिससे आपका स्टेटस अपडेट हो सके.

बैंक अकाउंट से आधार लिंक और DBT एक्टिव न होना

इसके अलावा अगर आपके बैंक खाते की गड़बड़ी है तब मामला फंस सकता है. क्योंकि पीएम किसान योजना का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भेजा जाता है. इसके लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना बेहद जरूरी है. अगर आपका बैंक खाता आधार से सीडेड नहीं है या उसमें डीबीटी की सुविधा चालू नहीं है. 

तो बैंक ट्रांसफर फेल हो जाएगा. इसके अलावा अगर आवेदन फॉर्म भरते वक्त आपके नाम, आधार नंबर या बैंक अकाउंट की स्पेलिंग में कोई छोटी-मोटी गलती हो गई है. तो भी किस्त अटक जाएगी. इसलिए तुरंत अपनी पासबुक और आधार कार्ड लेकर बैंक जाएं और खाता NPCI से लिंक करवाकर डीबीटी चालू करवाएं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Jul 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan Yojana Kisan Yojana Farmers Scheme
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