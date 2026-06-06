बेल ट्रैक्टर छोड़ो, अब अपनाओ ड्रोन फार्मिग, जानिए कैसे स्मार्ट बन रहा आज का किसान

खेतों में कीटनाशकों और लिक्विड खादों का छिड़काव करना हमेशा से एक थका देने वाला और जोखिम भरा काम रहा है. पुराने तरीकों से छिड़काव करने में जहां कई दिनों का लंबा समय बर्बाद होता था वहीं अब ड्रोन की मदद से महज कुछ ही घंटों के भीतर पूरे खेत में छिड़काव पूरा हो जाता है.