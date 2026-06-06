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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरबेल ट्रैक्टर छोड़ो, अब अपनाओ ड्रोन फार्मिग, जानिए कैसे स्मार्ट बन रहा आज का किसान

बेल ट्रैक्टर छोड़ो, अब अपनाओ ड्रोन फार्मिग, जानिए कैसे स्मार्ट बन रहा आज का किसान

Drone Farming Tips: पारंपरिक खेती छोड़ अब भारतीय किसान ड्रोन फार्मिंग अपनाकर बेहद स्मार्ट बन रहे हैं. कीटनाशकों का सटीक और सुरक्षित छिड़काव करने वाली यह आधुनिक तकनीक समय और पैसे दोनों बचाती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 06 Jun 2026 12:59 PM (IST)
Drone Farming Tips: पारंपरिक खेती छोड़ अब भारतीय किसान ड्रोन फार्मिंग अपनाकर बेहद स्मार्ट बन रहे हैं. कीटनाशकों का सटीक और सुरक्षित छिड़काव करने वाली यह आधुनिक तकनीक समय और पैसे दोनों बचाती है.

खेती-किसानी के पारंपरिक तौर-तरीकों में अब एक बहुत बड़ा और शानदार बदलाव देखने को मिल रहा है. वह जमाना अब पीछे छूट रहा है जब किसान खेतों में बेल या भारी-भरकम ट्रैक्टरों के सहारे दिन-रात हाड़-तोड़ मेहनत किया करते थे. आज का आधुनिक किसान नई तकनीक को अपनाकर बेहद स्मार्ट और हाई-टेक बनता जा रहा है.

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अब खेती में सिर्फ बेल और ट्रैक्टर का ही काम नहीं रहा है. बल्कि आजकल के किसान फसलों की सुरक्षा और बेहतर पैदावार के लिए ड्रोन फार्मिंग को तेजी से गले लगा रहे हैं. यह एडवांस गैजेट खेती के मुश्किल कामों को चुटकियों में निपटा देता है.
अब खेती में सिर्फ बेल और ट्रैक्टर का ही काम नहीं रहा है. बल्कि आजकल के किसान फसलों की सुरक्षा और बेहतर पैदावार के लिए ड्रोन फार्मिंग को तेजी से गले लगा रहे हैं. यह एडवांस गैजेट खेती के मुश्किल कामों को चुटकियों में निपटा देता है.
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खेतों में कीटनाशकों और लिक्विड खादों का छिड़काव करना हमेशा से एक थका देने वाला और जोखिम भरा काम रहा है. पुराने तरीकों से छिड़काव करने में जहां कई दिनों का लंबा समय बर्बाद होता था वहीं अब ड्रोन की मदद से महज कुछ ही घंटों के भीतर पूरे खेत में छिड़काव पूरा हो जाता है.
खेतों में कीटनाशकों और लिक्विड खादों का छिड़काव करना हमेशा से एक थका देने वाला और जोखिम भरा काम रहा है. पुराने तरीकों से छिड़काव करने में जहां कई दिनों का लंबा समय बर्बाद होता था वहीं अब ड्रोन की मदद से महज कुछ ही घंटों के भीतर पूरे खेत में छिड़काव पूरा हो जाता है.
Published at : 06 Jun 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Drone Drone Farming

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