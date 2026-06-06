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बेल ट्रैक्टर छोड़ो, अब अपनाओ ड्रोन फार्मिग, जानिए कैसे स्मार्ट बन रहा आज का किसान
Drone Farming Tips: पारंपरिक खेती छोड़ अब भारतीय किसान ड्रोन फार्मिंग अपनाकर बेहद स्मार्ट बन रहे हैं. कीटनाशकों का सटीक और सुरक्षित छिड़काव करने वाली यह आधुनिक तकनीक समय और पैसे दोनों बचाती है.
खेती-किसानी के पारंपरिक तौर-तरीकों में अब एक बहुत बड़ा और शानदार बदलाव देखने को मिल रहा है. वह जमाना अब पीछे छूट रहा है जब किसान खेतों में बेल या भारी-भरकम ट्रैक्टरों के सहारे दिन-रात हाड़-तोड़ मेहनत किया करते थे. आज का आधुनिक किसान नई तकनीक को अपनाकर बेहद स्मार्ट और हाई-टेक बनता जा रहा है.
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Published at : 06 Jun 2026 12:59 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Drone Drone Farming
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