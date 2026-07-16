मानसून कमजोर पड़े तो क्या बोएं किसान? ये फसलें दे सकती हैं अच्छा मुनाफा

मोटे अनाजों यानी मिलेट्स की खेती आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रही है. कमजोर मानसून में बाजरा, ज्वार और रागी जैसी फसलें किसी वरदान से कम नहीं हैं. इन्हें न तो बहुत ज्यादा खाद-पानी चाहिए और न ही इनकी देखरेख में भारी-भरकम खर्च आता है. इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हर मौसम को आसानी से झेल जाती हैं.