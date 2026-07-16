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मानसून कमजोर पड़े तो क्या बोएं किसान? ये फसलें दे सकती हैं अच्छा मुनाफा
Weak Monsoon Crops: कम बारिश में भी मोटा मुनाफा कमाने के लिए किसान धान की बजाय कम पानी वाली फसलें जैसे मक्का, बाजरा, मूंग, उड़द और सोयाबीन की बुवाई कर सकते हैं.
इस बार अगर मानसून की कमी से आपके इलाके में भी पानी की किल्लत चल रही है. तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप कम पानी में भी बढ़िया रिटर्न देने वाली फसलें लगा सकते हैं. और इनसे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं. बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा.
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Published at : 16 Jul 2026 01:20 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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