एक्सप्लोरर
अगर किसानों को वक्त पर नहीं मिल रही खाद और यूरिया तो कहां कर सकते हैं शिकायत, यहां जानें
Kisan Complaint: खेती के सीजन में खाद या यूरिया न मिलने या कालाबाजारी होने पर किसान जिला कृषि अधिका या डीएम से शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं.
खेती के सीजन में जब फसलों को सबसे ज्यादा यूरिया और खाद की जरूरत होती है. तब कई बार बाजार में इसकी किल्लत हो जाती है. ऐसे में अगर आपको भी समय पर खाद नहीं मिल रही है या कोई दुकानदार कालाबाजारी कर रहा है. तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार ने इसके लिए शिकायत करने की कई व्यवस्थाएं बनाई हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 15 Jul 2026 02:57 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
अगर किसानों को वक्त पर नहीं मिल रही खाद और यूरिया तो कहां कर सकते हैं शिकायत, यहां जानें
एग्रीकल्चर
6 Photos
रेगिस्तान में बोने के लिए सबसे बेस्ट हैं ये सब्जियां, सूखे इलाके में छा जाएगी हरियाली
एग्रीकल्चर
6 Photos
क्या गमले की मिट्टी में रेत मिलाने से होता है फायदा? जानिए आपके पौधे के लिए नुकसान है या फायदा
एग्रीकल्चर
6 Photos
बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नहीं खराब होगी फसल! किसानों के लिए 5 सबसे सटीक मौसम बताने वाले ऐप्स
एग्रीकल्चर
6 Photos
गन्ने की खेती करने वाले किसान ध्यान दें, भारी बारिश में भी नहीं खराब होगी फसल, बस गांठ बांध लें ये 5 जरूरी बातें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
खाद बीज की दुकान डालने के लिए कितना होना चाहिए जेब में पैसा? बड़े काम की है ये खबर
एग्रीकल्चर
होर्मुज पर 20 प्रतिशत टोल लगने से क्या किसानों पर पड़ेगा कोई असर, यहां जान लें काम की बात
एग्रीकल्चर
किन फसलों को अब बिना टैक्स यूके में बेच पाएंगे किसान, कितना बढ़ जाएगा मुनाफा?
एग्रीकल्चर
बरसात में लगाने जा रहे हैं पौधे? तो बस नोट कर लें ये 5 सबसे जरूरी बातें
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
अगर किसानों को वक्त पर नहीं मिल रही खाद और यूरिया तो कहां कर सकते हैं शिकायत, यहां जानें
एग्रीकल्चर
6 Photos
रेगिस्तान में बोने के लिए सबसे बेस्ट हैं ये सब्जियां, सूखे इलाके में छा जाएगी हरियाली
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion