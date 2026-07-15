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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरअगर किसानों को वक्त पर नहीं मिल रही खाद और यूरिया तो कहां कर सकते हैं शिकायत, यहां जानें

अगर किसानों को वक्त पर नहीं मिल रही खाद और यूरिया तो कहां कर सकते हैं शिकायत, यहां जानें

Kisan Complaint: खेती के सीजन में खाद या यूरिया न मिलने या कालाबाजारी होने पर किसान जिला कृषि अधिका या डीएम से शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 15 Jul 2026 02:57 PM (IST)
Kisan Complaint: खेती के सीजन में खाद या यूरिया न मिलने या कालाबाजारी होने पर किसान जिला कृषि अधिका या डीएम से शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं.

खेती के सीजन में जब फसलों को सबसे ज्यादा यूरिया और खाद की जरूरत होती है. तब कई बार बाजार में इसकी किल्लत हो जाती है. ऐसे में अगर आपको भी समय पर खाद नहीं मिल रही है या कोई दुकानदार कालाबाजारी कर रहा है. तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार ने इसके लिए शिकायत करने की कई व्यवस्थाएं बनाई हैं.

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अगर आपके इलाके में खाद की कमी है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला मना कर रहा है. तो आप सबसे पहले अपने ब्लॉक या जिला स्तर के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. हर जिले में एक कृषि विभाग का दफ्तर होता है. जहां लिखित या मौखिक रूप से अपनी बात सीधे बड़े अधिकारियों तक पहुंचाई जा सकती है.
अगर आपके इलाके में खाद की कमी है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला मना कर रहा है. तो आप सबसे पहले अपने ब्लॉक या जिला स्तर के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. हर जिले में एक कृषि विभाग का दफ्तर होता है. जहां लिखित या मौखिक रूप से अपनी बात सीधे बड़े अधिकारियों तक पहुंचाई जा सकती है.
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इसके अलावा आजकल सरकार ने शिकायतों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं. आप घर बैठे किसान कॉल सेंटर के नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं. यहां से आपकी शिकायत को तुरंत आपके नजदीकी कृषि विभाग के पास एक्शन लेने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है.
इसके अलावा आजकल सरकार ने शिकायतों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं. आप घर बैठे किसान कॉल सेंटर के नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं. यहां से आपकी शिकायत को तुरंत आपके नजदीकी कृषि विभाग के पास एक्शन लेने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है.
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अगर कोई दुकानदार तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूल रहा है या जबरदस्ती खाद के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट लिंक करके बेच रहा है. तो यह सीधा कानूनन अपराध है. इसकी शिकायत आप जिला अधिकारी या फिर सीधे लोकल पुलिस स्टेशन में भी लिखित तौर पर दे सकते हैं. जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है.
अगर कोई दुकानदार तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूल रहा है या जबरदस्ती खाद के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट लिंक करके बेच रहा है. तो यह सीधा कानूनन अपराध है. इसकी शिकायत आप जिला अधिकारी या फिर सीधे लोकल पुलिस स्टेशन में भी लिखित तौर पर दे सकते हैं. जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है.
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आजकल ऑनलाइन शिकायत करना बहुत आसान हो गया है. केंद्र सरकार के पीजी पोर्टल की वेबसाइट https://pgportal.gov.in/ पर जाकर कोई भी किसान खाद की कमी या कालाबाजारी से जुड़ी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है. इस पोर्टल पर आई हर एक समस्या की सीधे बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग की जाती है.
आजकल ऑनलाइन शिकायत करना बहुत आसान हो गया है. केंद्र सरकार के पीजी पोर्टल की वेबसाइट https://pgportal.gov.in/ पर जाकर कोई भी किसान खाद की कमी या कालाबाजारी से जुड़ी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है. इस पोर्टल पर आई हर एक समस्या की सीधे बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग की जाती है.
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एक और कारगर तरीका यह है कि आप अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक या ग्राम प्रधान के जरिए भी अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं. कई बार जब एक साथ कई किसान मिलकर सामूहिक रूप से लिखित शिकायत देते हैं,. तो प्रशासन तुरंत हरकत में आता है और गांव में खाद की गाड़ी भिजवा दी जाती है.
एक और कारगर तरीका यह है कि आप अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक या ग्राम प्रधान के जरिए भी अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं. कई बार जब एक साथ कई किसान मिलकर सामूहिक रूप से लिखित शिकायत देते हैं,. तो प्रशासन तुरंत हरकत में आता है और गांव में खाद की गाड़ी भिजवा दी जाती है.
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समय पर खाद न मिलना फसल की पैदावार को सीधे नुकसान पहुंचाता है. इसलिए चुप बैठने के बजाय इन सरकारी विकल्पों का इस्तेमाल करें. अपने पास हमेशा खाद की खरीद की पक्की रसीद रखें जिससे शिकायत करते समय आपके पास पक्का सबूत हो और दोषी दुकानदार या अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके.
समय पर खाद न मिलना फसल की पैदावार को सीधे नुकसान पहुंचाता है. इसलिए चुप बैठने के बजाय इन सरकारी विकल्पों का इस्तेमाल करें. अपने पास हमेशा खाद की खरीद की पक्की रसीद रखें जिससे शिकायत करते समय आपके पास पक्का सबूत हो और दोषी दुकानदार या अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके.
Published at : 15 Jul 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Complaint Portal Farming News

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