अगर किसानों को वक्त पर नहीं मिल रही खाद और यूरिया तो कहां कर सकते हैं शिकायत, यहां जानें

अगर आपके इलाके में खाद की कमी है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला मना कर रहा है. तो आप सबसे पहले अपने ब्लॉक या जिला स्तर के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. हर जिले में एक कृषि विभाग का दफ्तर होता है. जहां लिखित या मौखिक रूप से अपनी बात सीधे बड़े अधिकारियों तक पहुंचाई जा सकती है.