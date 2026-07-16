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जानिए कैसे 40 दिन में खीरे की खेती कराएगी किसानों का तगड़ा फायदा
Cucumber Cultivation Tips: सिर्फ 40-50 दिनों में खाली खेत से बंपर कमाई करने के लिए खीरे की खेती सबसे बेस्ट ऑप्शन है. यह फसल किसानों को बहुत ही कम समय में तगड़ा मुनाफा देती है.
अगर आप कम समय में खेती से तगड़ा मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं. तो खीरे की खेती आपके लिए एक लॉटरी टिकट साबित हो सकती है. परंपरागत फसलों के मुकाबले इसमें न तो सालों का इंतजार करना पड़ता है और न ही बहुत ज्यादा लागत लगानी पड़ती है. बस सही प्लानिंग की जरूरत होती है.
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Published at : 16 Jul 2026 03:43 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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