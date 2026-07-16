जानिए कैसे 40 दिन में खीरे की खेती कराएगी किसानों का तगड़ा फायदा

आजकल मार्केट में खीरे की डिमांड हर सीजन में बहुत हाई रहती है. सलाद से लेकर फास्ट फूड तक, हर जगह इसकी खपत जबरदस्त है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती के लिए आपको बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है. आप छोटे से खेत से भी शुरुआत करके बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं.