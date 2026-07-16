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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरजानिए कैसे 40 दिन में खीरे की खेती कराएगी किसानों का तगड़ा फायदा

जानिए कैसे 40 दिन में खीरे की खेती कराएगी किसानों का तगड़ा फायदा

Cucumber Cultivation Tips: सिर्फ 40-50 दिनों में खाली खेत से बंपर कमाई करने के लिए खीरे की खेती सबसे बेस्ट ऑप्शन है. यह फसल किसानों को बहुत ही कम समय में तगड़ा मुनाफा देती है.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 16 Jul 2026 03:46 PM (IST)
Cucumber Cultivation Tips: सिर्फ 40-50 दिनों में खाली खेत से बंपर कमाई करने के लिए खीरे की खेती सबसे बेस्ट ऑप्शन है. यह फसल किसानों को बहुत ही कम समय में तगड़ा मुनाफा देती है.

अगर आप कम समय में खेती से तगड़ा मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं. तो खीरे की खेती आपके लिए एक लॉटरी टिकट साबित हो सकती है. परंपरागत फसलों के मुकाबले इसमें न तो सालों का इंतजार करना पड़ता है और न ही बहुत ज्यादा लागत लगानी पड़ती है. बस सही प्लानिंग की जरूरत होती है.

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खीरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली शॉर्ट-टर्म फसल है. बुवाई के ठीक 40 से 45 दिनों के भीतर इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं. यानी डेढ़ महीने के अंदर ही आपकी जेब में खेती की कमाई का पैसा आना शुरू हो जाता है.
खीरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली शॉर्ट-टर्म फसल है. बुवाई के ठीक 40 से 45 दिनों के भीतर इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं. यानी डेढ़ महीने के अंदर ही आपकी जेब में खेती की कमाई का पैसा आना शुरू हो जाता है.
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आजकल मार्केट में खीरे की डिमांड हर सीजन में बहुत हाई रहती है. सलाद से लेकर फास्ट फूड तक, हर जगह इसकी खपत जबरदस्त है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती के लिए आपको बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है. आप छोटे से खेत से भी शुरुआत करके बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं.
आजकल मार्केट में खीरे की डिमांड हर सीजन में बहुत हाई रहती है. सलाद से लेकर फास्ट फूड तक, हर जगह इसकी खपत जबरदस्त है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती के लिए आपको बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है. आप छोटे से खेत से भी शुरुआत करके बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं.
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अगर आप जुलाई या अगस्त के महीने में इसकी बुवाई करते हैं. तो यह बिल्कुल परफेक्ट टाइम माना जाता है. इस मौसम में पौधों को जरूरी नमी आसानी से मिल जाती है. बस खेत में जलभराव यानी पानी जमा नहीं होना चाहिए. वरना इसकी जड़ें सड़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.
अगर आप जुलाई या अगस्त के महीने में इसकी बुवाई करते हैं. तो यह बिल्कुल परफेक्ट टाइम माना जाता है. इस मौसम में पौधों को जरूरी नमी आसानी से मिल जाती है. बस खेत में जलभराव यानी पानी जमा नहीं होना चाहिए. वरना इसकी जड़ें सड़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.
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कम लागत में बंपर पैदावार लेने के लिए हमेशा खीरे की उन्नत या हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करें. हाइब्रिड बीजों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है और उनसे मिलने वाले फल भी बिल्कुल एक समान और चमकदार होते हैं. जिनकी मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है.
कम लागत में बंपर पैदावार लेने के लिए हमेशा खीरे की उन्नत या हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करें. हाइब्रिड बीजों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है और उनसे मिलने वाले फल भी बिल्कुल एक समान और चमकदार होते हैं. जिनकी मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है.
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खीरे के पौधों को सही सपोर्ट देना भी बहुत जरूरी है. अगर आप मचान विधि यानी बांस और रस्सी के सहारे पौधों को ऊपर चढ़ाकर खेती करते हैं, तो फल मिट्टी के संपर्क में नहीं आते. इससे खीरे बेदाग और सीधे रहते हैं, जिससे मंडी में आपको टॉप रेट मिलता है.
खीरे के पौधों को सही सपोर्ट देना भी बहुत जरूरी है. अगर आप मचान विधि यानी बांस और रस्सी के सहारे पौधों को ऊपर चढ़ाकर खेती करते हैं, तो फल मिट्टी के संपर्क में नहीं आते. इससे खीरे बेदाग और सीधे रहते हैं, जिससे मंडी में आपको टॉप रेट मिलता है.
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कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ 50 दिनों के भीतर खाली खेत को मुनाफे वाले खेत में बदलने का इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है. अगर आप थोड़ी सी सही टेक्निक और सही खाद-पानी का तालमेल बिठा लेते हैं. तो खीरे की यह खेती आपको रातों-रात लखपति बना सकती है.
कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ 50 दिनों के भीतर खाली खेत को मुनाफे वाले खेत में बदलने का इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है. अगर आप थोड़ी सी सही टेक्निक और सही खाद-पानी का तालमेल बिठा लेते हैं. तो खीरे की यह खेती आपको रातों-रात लखपति बना सकती है.
Published at : 16 Jul 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Cucumber Farming News Cucumber Farming

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