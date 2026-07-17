INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरविदेशों में बढ़ रही इन भारतीय फसलों की डिमांड, किसानों के लिए बन सकता है मौका

विदेशों में बढ़ रही इन भारतीय फसलों की डिमांड, किसानों के लिए बन सकता है मौका

Indian Agriculture Products: दुनिया भर के बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों और खास फलों की मांग रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है. विदेशों में सीधे एक्सपोर्ट होने से किसानों को कई गुना दाम मिल रहे हैं.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 17 Jul 2026 02:58 PM (IST)
Indian Agriculture Products: दुनिया भर के बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों और खास फलों की मांग रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है. विदेशों में सीधे एक्सपोर्ट होने से किसानों को कई गुना दाम मिल रहे हैं.

आजकल ग्लोबल मार्केट में भारतीय फसलों और फलों का जबरदस्त डंका बज रहा है. हमारे देश के खेतों की उपज अब विदेशी बाजारों में धूम मचा रही है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक दुनिया भर में भारतीय कृषि उत्पादों की डिमांड तेजी से बढ़ी है. जिससे किसानों की जेब में पहले से कहीं ज्यादा पैसा आ रहा है.

1/6
झारखंड की महिला किसानों ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ा कमाल कर दिखाया है. वहां की एक महिला किसान उत्पादक कंपनी ने मिलकर आम्रपाली आम तैयार किया जो पहली बार सीधे ब्रिटेन और दुबई के बड़े बाजारों में पहुंचा. इस एक कदम से महिला किसानों की इनकम में पूरे 180 परसेंट की बंपर बढ़ोतरी हुई है.
झारखंड की महिला किसानों ने अपनी मेहनत से इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ा कमाल कर दिखाया है. वहां की एक महिला किसान उत्पादक कंपनी ने मिलकर आम्रपाली आम तैयार किया जो पहली बार सीधे ब्रिटेन और दुबई के बड़े बाजारों में पहुंचा. इस एक कदम से महिला किसानों की इनकम में पूरे 180 परसेंट की बंपर बढ़ोतरी हुई है.
2/6
इसके अलावा मिलेट्स यानी मोटे अनाज का जलवा भी पूरी दुनिया में सिर चढ़कर बोल रहा है. कर्नाटक से मिलेट से बने फंक्शनल फूड्स की पहली खेप सीधे न्यूजीलैंड भेजी गई है. विदेशी फिटनेस लवर्स इस भारतीय सुपरफूड को हाथों-हाथ खरीद रहे हैं. जो किसान पारंपरिक धान-गेहूं से अलग हटकर कुछ नया करने की सोच रहे हैं उनके लिए मिलेट्स की खेती अच्छा मौका है.
इसके अलावा मिलेट्स यानी मोटे अनाज का जलवा भी पूरी दुनिया में सिर चढ़कर बोल रहा है. कर्नाटक से मिलेट से बने फंक्शनल फूड्स की पहली खेप सीधे न्यूजीलैंड भेजी गई है. विदेशी फिटनेस लवर्स इस भारतीय सुपरफूड को हाथों-हाथ खरीद रहे हैं. जो किसान पारंपरिक धान-गेहूं से अलग हटकर कुछ नया करने की सोच रहे हैं उनके लिए मिलेट्स की खेती अच्छा मौका है.
3/6
फलों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर की प्रीमियम एरेको चेरी और सेंट्रोस प्लम का जलवा अब अबू धाबी और दुबई में दिख रहा है. वहां के लोग इस स्वाद के दीवाने हो गए हैं. जिससे कश्मीर के बागान मालिकों को करीब 120 परसेंट तक ज्यादा कीमत मिल रही है.
फलों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर की प्रीमियम एरेको चेरी और सेंट्रोस प्लम का जलवा अब अबू धाबी और दुबई में दिख रहा है. वहां के लोग इस स्वाद के दीवाने हो गए हैं. जिससे कश्मीर के बागान मालिकों को करीब 120 परसेंट तक ज्यादा कीमत मिल रही है.
4/6
सिर्फ आम या चेरी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की हिमालयी लीची भी पहली बार सात समंदर पार इटली के बाजारों तक पहुंच गई है. इसके साथ ही पंजाब की ताजा लीची ओमान गई है और असम की जीआई टैग वाली मशहूर तेजपुर लीची ने दुबई में खूब बिक रही है.
सिर्फ आम या चेरी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की हिमालयी लीची भी पहली बार सात समंदर पार इटली के बाजारों तक पहुंच गई है. इसके साथ ही पंजाब की ताजा लीची ओमान गई है और असम की जीआई टैग वाली मशहूर तेजपुर लीची ने दुबई में खूब बिक रही है.
5/6
वहीं मध्य प्रदेश के रीवा का जीआई टैग प्राप्त सुंदरजा आम भी अब संयुक्त अरब अमीरात के लोगों की पहली पसंद बन गया है. इसे एक्सपोर्ट करने से एमपी के किसानों को घरेलू बाजार की तुलना में 40 से 50 परसेंट अधिक मुनाफा मिल रहा है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश का बंगनपल्ली आम भी पानी के जहाज से पहली बार सिंगापुर भेजा गया है.
वहीं मध्य प्रदेश के रीवा का जीआई टैग प्राप्त सुंदरजा आम भी अब संयुक्त अरब अमीरात के लोगों की पहली पसंद बन गया है. इसे एक्सपोर्ट करने से एमपी के किसानों को घरेलू बाजार की तुलना में 40 से 50 परसेंट अधिक मुनाफा मिल रहा है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश का बंगनपल्ली आम भी पानी के जहाज से पहली बार सिंगापुर भेजा गया है.
6/6
फलों के साथ-साथ प्रसंस्कृत खाद्य यानी प्रोसेस्ड फूड की मांग भी बढ़ रही है. ओडिशा से ड्राइड होल एग पाउडर ऑस्ट्रिया भेजा गया है. जिसने यूरोप के सख्त क्वालिटी मानकों को पास किया है. वहीं वाराणसी में बने बिस्कुट भी ओमान जा रहे हैं. यानी अगर किसान इन चीजों की खेती तवज्जो देते हैं तो यकीनन अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.
फलों के साथ-साथ प्रसंस्कृत खाद्य यानी प्रोसेस्ड फूड की मांग भी बढ़ रही है. ओडिशा से ड्राइड होल एग पाउडर ऑस्ट्रिया भेजा गया है. जिसने यूरोप के सख्त क्वालिटी मानकों को पास किया है. वहीं वाराणसी में बने बिस्कुट भी ओमान जा रहे हैं. यानी अगर किसान इन चीजों की खेती तवज्जो देते हैं तो यकीनन अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.
Published at : 17 Jul 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Global Market Agriculture Product Farming News

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
White Pomegranate Seeds: घर पर लगे अनार के पेड़ में लाल नहीं हो रहे दाने? ये हो सकती है वजह
घर पर लगे अनार के पेड़ में लाल नहीं हो रहे दाने? ये हो सकती है वजह
एग्रीकल्चर
How To Grow Sapodilla: क्या गमले में भी लगा सकते हैं चीकू, जान लें सबसे आसान ट्रिक
क्या गमले में भी लगा सकते हैं चीकू, जान लें सबसे आसान ट्रिक
एग्रीकल्चर
अचानक दूध कम देने लगी है आपकी भैंस, सबसे पहले कराएं इस चीज की जांच
अचानक दूध कम देने लगी है आपकी भैंस, सबसे पहले कराएं इस चीज की जांच
एग्रीकल्चर
अश्वगंधा से लेकर स्टीविया तक किसमें है ज्यादा कमाई, कौन से पौधे की खेती करें किसान?
अश्वगंधा से लेकर स्टीविया तक किसमें है ज्यादा कमाई, कौन से पौधे की खेती करें किसान?
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सफलता नहीं मिली, मुझे अभी बहुत आगे जाना है
Christopher Nolan की The Odyssey क्या है? जानिए क्यों पूरी दुनिया इस फिल्म का इंतजार कर रही है
Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion: यूपी में 35 करोड़ पौधों का महायज्ञ, योगी सरकार ने रचा रोपण का ऐतिहासिक कीर्तिमान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED Raid: बिहार के 131 करोड़ के बालू खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-राजस्थान समेत 3 राज्यों में रेड
बिहार के 131 करोड़ के बालू खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-राजस्थान समेत 3 राज्यों में रेड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से निकला जिन्ना का जिन्न, सीएम योगी बोले- कांग्रेस और सपा के लोग इनके उपासक
यूपी से निकला जिन्ना का जिन्न, सीएम योगी बोले- कांग्रेस और सपा के लोग इनके उपासक
इंडिया
जीवन रक्षक दवाओं तक हर व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करने पर सुनवाई करेगा SC, केंद्र-ड्रग्स कंट्रोलर को नोटिस जारी
जीवन रक्षक दवाओं तक हर व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करने पर सुनवाई करेगा SC, केंद्र-ड्रग्स कंट्रोलर को नोटिस जारी
स्पोर्ट्स
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP सरकार के निशाने पर जौहर और ग्लोकल समेत 25 हजार यूनवर्सिटी-मदरसे! 'कानूनी शासन' या 'राजनीतिक गणित'?
UP सरकार के निशाने पर जौहर-ग्लोकल समेत 25,000 यूनवर्सिटी-मदरसे! कानूनी शासन या राजनीतिक गणित?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
ABP NEWS
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
ABP NEWS
Viral Video: खाली कमरे में ना कोई आया ना कोई गया, फिर कैसे उठ गई खाट? वीडियो देख लोग हैरान!
Viral Video: खाली कमरे में ना कोई आया ना कोई गया, फिर कैसे उठ गई खाट? वीडियो देख लोग हैरान!
Embed widget