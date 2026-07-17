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विदेशों में बढ़ रही इन भारतीय फसलों की डिमांड, किसानों के लिए बन सकता है मौका
Indian Agriculture Products: दुनिया भर के बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों और खास फलों की मांग रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है. विदेशों में सीधे एक्सपोर्ट होने से किसानों को कई गुना दाम मिल रहे हैं.
आजकल ग्लोबल मार्केट में भारतीय फसलों और फलों का जबरदस्त डंका बज रहा है. हमारे देश के खेतों की उपज अब विदेशी बाजारों में धूम मचा रही है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक दुनिया भर में भारतीय कृषि उत्पादों की डिमांड तेजी से बढ़ी है. जिससे किसानों की जेब में पहले से कहीं ज्यादा पैसा आ रहा है.
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Published at : 17 Jul 2026 02:58 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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