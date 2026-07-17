विदेशों में बढ़ रही इन भारतीय फसलों की डिमांड, किसानों के लिए बन सकता है मौका

इसके अलावा मिलेट्स यानी मोटे अनाज का जलवा भी पूरी दुनिया में सिर चढ़कर बोल रहा है. कर्नाटक से मिलेट से बने फंक्शनल फूड्स की पहली खेप सीधे न्यूजीलैंड भेजी गई है. विदेशी फिटनेस लवर्स इस भारतीय सुपरफूड को हाथों-हाथ खरीद रहे हैं. जो किसान पारंपरिक धान-गेहूं से अलग हटकर कुछ नया करने की सोच रहे हैं उनके लिए मिलेट्स की खेती अच्छा मौका है.