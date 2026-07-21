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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफसल चट कर जाएंगे धान के ये 3 दुश्मन, भारी नुकसान से बचना है तो उठाएं यह कदम

फसल चट कर जाएंगे धान के ये 3 दुश्मन, भारी नुकसान से बचना है तो उठाएं यह कदम

Paddy Farming Tips: धान की रोपाई के बाद खेत में पनपने वाले खरपतवार फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं. पैदावार बचाने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना बेहद जरूरी है. उपाय जानने के लिए पढ़ें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 21 Jul 2026 04:19 PM (IST)
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Paddy Farming Tips: धान की खेती करने वाले किसानों के लिए रोपाई के बाद का शुरुआती एक महीना बेहद जरूरी होता है. इस दौरान खेत में तेजी से पनपने वाले खरपतवार धान के पौधे के सबसे बड़े दुश्मन साबित होते हैं. यह खरपतवार न सिर्फ मिट्टी की सारी नमी, धूप और खाद-उर्वरक को सोख लेते हैं. बल्कि फसल की ग्रोथ को भी पूरी तरह से रोक देते हैं. 

अगर सही समय पर इन पर ध्यान न दिया जाए तो धान की पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है और किसानों को तगड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है. ऐसे में फसल को बर्बादी से बचाने के लिए खरपतवार प्रबंधन बेहद जरूरी हो जाता है. चलिए आपको बताते हैं धान के इन 3 दुश्मनों के बारे में और इनसे निपटने के सही तरीकों के बारे में.

धान की फसल के 3 सबसे बड़े दुश्मन

धान के खेत में तरह के खरपतवार उगते हैं. किसानों को जिन्हें वक्त रहते पहचानना जरूरी है. इनमें पहली कैटेगरी सवां, सावा और मोथा जैसी घास कुल के खरपतवारों की है. जो धान के पौधे जैसे ही दिखते हैं और बहुत तेजी से फैलते हैं. 

दूसरी कैटेगरी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की होती है. जिनमें जलकुंभी और कनकौआ शामिल हैं. यह पानी के बहाव को रोककर धूप को नीचे तक नहीं पहुंचने देते. तीसरी कैटेगरी गांठ वाली घास यानी सेज की होती ह.  जिसकी जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाकर मिट्टी के सारे पोषक तत्व सोख लेती हैं.

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भारी नुकसान से बचने के लिए तुरंत करें यह काम

खरपतवारों से अपनी धान की फसल को बचाने के लिए रोपाई के तुरंत बाद ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है. सबसे पहले रोपाई के 2 से 3 दिनों के भीतर खेत में 2 से 3 इंच पानी बनाकर रखें और अनुशंसित खरपतवार नाशक  जैसे प्रैटिलाक्लोर या पायराजोसल्फ्यूरॉन का सही मात्रा में छिड़काव करें. 

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इसके अलावा रोपाई के 20 से 25 दिनों बाद जब खरपतवार निकलने लगें तो कोनो वीडर चलाकर या हाथों से निंदाई-गुड़ाई करके उन्हें बाहर निकाल दें. खेत की मेड़ों को भी हमेशा साफ रखें जिससे खरपतवार के बीज बहकर पानी के साथ मुख्य खेत में न घुस सकें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 Jul 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Paddy Farming Farming News
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