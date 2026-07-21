किचन गार्डन में ऐसे उगाएं लौकी, खत्म हो जाएगा बाजार से खरीदने का झंझट

Bottle Gourd Farming: आजकल कई लोग अपने घर में ही सब्जियां उगाना पसंद कर रहे हैं. इससे बाजार पर निर्भरता कम हो जाती है और घर में ताजी सब्जियां भी मिलती हैं. अगर आपके घर में थोड़ी सी खाली जगह, छत या बालकनी है, तो वहां आसानी से लौकी उगा सकते हैं. लौकी का पौधा ज्यादा देखभाल नहीं मांगता. बस शुरुआत में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. अगर सही तरीके से पौधा लगाया जाए, तो कुछ ही समय बाद घर की ताजी लौकी खाने को मिल सकती है.

ऐसे करें शुरुआत

लौकी लगाने के लिए सबसे पहले अच्छी किस्म के बीज खरीदें. इसके बाद गमला, ग्रो बैग या जमीन में नरम मिट्टी भरें. मिट्टी में गोबर की खाद मिला दें, ताकि पौधे को अच्छी बढ़त मिल सके. अब बीज को 1 से 2 इंच गहरा मिट्टी में लगा दें और हल्का पानी डाल दें. कोशिश करें कि पौधा ऐसी जगह लगाया जाए, जहां रोज 6 से 7 घंटे धूप आती हो. धूप मिलने से पौधा तेजी से बढ़ता है और उस पर ज्यादा लौकी आती है.

यह भी पढ़े: किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, नहीं होगी परेशानी

बीज लगाने के कुछ दिनों बाद छोटे-छोटे पौधे निकलने लगते हैं. अगर एक जगह पर दो या तीन पौधे निकल आएं, तो सबसे अच्छा पौधा रहने दें और बाकी को हटा दें. इससे एक पौधे को अच्छी जगह मिलेगी और वह अच्छे से बढ़ेगा.

पौधे की ऐसे करें देखभाल

लौकी के पौधे को रोज थोड़ा-थोड़ा पानी दें. लेकिन इतना पानी न दें कि मिट्टी हमेशा गीली रहे. ज्यादा पानी देने से जड़ खराब हो सकती है. जब पौधा बड़ा होने लगे और बेल निकल आए, तो उसे रस्सी, जाली या बांस का सहारा दें. इससे बेल ऊपर की तरफ बढ़ेगी और लौकी भी साफ और अच्छी आएगी.

अगर पौधे की पत्तियों पर कीड़े दिखाई दें, तो उन्हें तुरंत हटा दें. जरूरत पड़ने पर नीम के पानी का छिड़काव किया जा सकता है. इससे पौधे को नुकसान कम होता है. साथ ही समय-समय पर सूखी पत्तियां भी हटाते रहें. इससे पौधा अच्छी तरह बढ़ता है.

कब तोड़ें लौकी और क्या रखें ध्यान?

जब लौकी पूरी तरह तैयार हो जाए और हाथ से दबाने पर ज्यादा सख्त न लगे, तब उसे तोड़ लें. अगर लौकी को ज्यादा दिन तक बेल पर छोड़ देंगे, तो वह सख्त हो सकती है. समय पर लौकी तोड़ने से पौधे पर नई लौकी भी जल्दी आने लगती है.

अगर पौधे की रोज थोड़ी-थोड़ी देखभाल की जाए, तो एक ही बेल से कई लौकियां मिल सकती हैं. इससे घर के लिए ताजी सब्जी मिलती रहेगी और बार-बार बाजार जाकर लौकी खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. थोड़ी सी मेहनत और सही देखभाल के साथ आप अपने किचन गार्डन में आसानी से लौकी उगा सकते हैं.

यह भी पढ़े: इस बार इन किसानों के खाते में सबसे पहले आएगा किसान निधि का पैसा, देखें लिस्ट में अपना नाम