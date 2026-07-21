गार्डन में लगे गुलाब के पौधे में नहीं आ रहे फूल, ये गलतियां तो नहीं कर रहे आप?

Rose Plant Care Tips: अगर आपके घर के बगीचे में लगा गुलाब का पौधा एकदम हरा-भरा दिख रहा है. नई पत्तियां भी निकल रही हैं. लेकिन फूल खिलने का नाम ही नहीं ले रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कई बार छोटी-मोटी गलतियों की वजह से उसमें कलियां बनना बंद हो जाती हैं.

कई बार हम जाने-अनजाने कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जिनसे ऐसा हो जाता है. अगर आप भी इस बात से परेशान हैं तो फिर अपनी इन आदतों को चेक कर लीजिए. सही समय पर अपनी गलतियों को पहचानकर उनमें थोड़ा बदलाव करते ही आपका पौधा फिर से खूबसूरत गुलाबों से महकने लगेगा. जानें कौनसी गलतियां कर रहे हैं आप.

पौधे की देखभाल में होने वाली 5 गलतियां

गुलाब में फूल न आने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है पौधे को सही मात्रा में धूप न मिलना. क्योंकि इसे खिलने के लिए रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी धूप चाहिए होती है. इसके अलावा गलत समय या बेतरतीब तरीके से छंटाई करने से भी पौधा कमजोर हो जाता है. बहुत से लोग पौधे को जल्दी बड़ा करने के चक्कर में नाइट्रोजन वाली खाद ज्यादा डाल देते हैं,

जिससे पत्तियां तो खूब आती हैं पर फूल गायब हो जाते हैं. पानी देने में लापरवाही करना या तो बहुत ज्यादा पानी भरकर जड़ें सड़ा देना या एकदम सुखा देना भी कलियां न बनने के पीछे की एक बड़ी वजह है. इसके साथ ही मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होना पौधे को पूरी तरह थका देता है.

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इन आसान तरीकों से सुधारें अपनी गलतियां

इन गलतियों को सुधारना बहुत आसान है. सबसे पहले अपने गमले को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां पूरे दिन की अच्छी धूप आती हो. पौधे में पत्तियों के बजाय फूल बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस और पोटाश से भरपूर खाद का इस्तेमाल करें. पानी हमेशा मिट्टी की ऊपरी परत चेक करने के बाद ही दें. जिससे नमी बनी रहे पर गमले में पानी जमा न हो.

पौधे की छंटाई हमेशा सही मौसम में हल्की-हल्की करें जिससे नई और मजबूत टहनियां निकल सकें. इसके अलावा हर कुछ महीनों में गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें अच्छी क्वालिटी की वर्मीकंपोस्ट मिलाते रहें और कीड़ों से बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करें जिससे आपका पौधा फिर से खिल उठेगा.

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