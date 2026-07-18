मीठा पानी या खारा पानी... किस झींगे की खेती में ज्यादा मुनाफा है? समझ लें पूरा गणित

खारे पानी की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से वेनामेई प्रजाति के झींगे का पालन किया जाता है. इस झींगे की इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त डिमांड है और इसे विदेशों में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाता है. अगर आप तटीय इलाकों के पास रहते हैं या आपकी जमीन खारी है तो यह आपके लिए बेस्ट है.