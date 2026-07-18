एक्सप्लोरर
मीठा पानी या खारा पानी... किस झींगे की खेती में ज्यादा मुनाफा है? समझ लें पूरा गणित
Jhinga Farming Tips: कमाई के मामले में झींगा पालन आजकल काफी ट्रेंड में है. लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा खारे पानी है या मीठे पानी में जान लीजिए अपने काम की बात.
आजकल मछली पालन के साथ-साथ झींगा पालन यानी प्रॉन फार्मिंग का क्रेज किसानों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है. कमाई के मामले में यह बिजनेस आजकल पारंपरिक खेती को बहुत पीछे छोड़ रहा है. लेकिन नए किसान हमेशा इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि मीठे पानी में झींगा पालें या खारे पानी में.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 18 Jul 2026 02:17 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
मीठा पानी या खारा पानी... किस झींगे की खेती में ज्यादा मुनाफा है? समझ लें पूरा गणित
एग्रीकल्चर
6 Photos
अगर किसानों को वक्त पर नहीं मिल रही खाद और यूरिया तो कहां कर सकते हैं शिकायत, यहां जानें
एग्रीकल्चर
6 Photos
रेगिस्तान में बोने के लिए सबसे बेस्ट हैं ये सब्जियां, सूखे इलाके में छा जाएगी हरियाली
एग्रीकल्चर
6 Photos
क्या गमले की मिट्टी में रेत मिलाने से होता है फायदा? जानिए आपके पौधे के लिए नुकसान है या फायदा
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सेट पर मिल रही 55% सब्सिडी, कैसे आवेदन कर सकते हैं किसान
एग्रीकल्चर
डेयरी शुरू करने के लिए बंपर सब्सिडी दे रही सरकार, 40 लाख की यूनिट पर मिलेंगे 10 लाख
एग्रीकल्चर
क्या होती है इंटरक्रॉपिंग, इससे कैसे अपनी कमाई दोगुनी कर सकते हैं किसान?
एग्रीकल्चर
तुलसी की खेती में सफलता चाहिए, तो कृषि वैज्ञानिक की ये सलाह जरूर मानें
Advertisement
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion