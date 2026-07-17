बारिश बन सकती है ड्रैगन फ्रूट की फसल की दुश्मन, समय रहते करें ये जरूरी काम

ड्रैगन फ्रूट में फंगस न सिर्फ पौधों की ग्रोथ को रोक देती है. बल्कि टहनियों और फलों को सड़ाकर किसानों का तगड़ा नुकसान करा सकती है. ड्रैगन फ्रूट कैक्टस प्रजाति का पौधा है, जिसे ज्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता. इसलिए मानसून शुरू होते ही इस फसल को एक्स्ट्रा केयर और सही मैनेजमेंट की सख्त जरूरत होती है.