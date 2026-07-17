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बारिश बन सकती है ड्रैगन फ्रूट की फसल की दुश्मन, समय रहते करें ये जरूरी काम
Dragon Fruit Farming Tips: बारिश के मौसम में खेतों में जलभराव और हवा की नमी के कारण ड्रैगन फ्रूट में फंगस का खतरा बढ़ जाता है. इन तरीकों से फसल को पूरी तरह बचाया जा सकता है.
बारिश का मौसम वैसे तो खेती के लिए वरदान होता है. लेकिन अगर आप ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हैं तो यही मानसून आपकी फसल का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है. इस मौसम में हवा की नमी और लगातार बारिश के कारण पौधों पर फंगस यानी फफूंद का अटैक बहुत तेजी से होता है.
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Published at : 17 Jul 2026 04:27 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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