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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरबारिश बन सकती है ड्रैगन फ्रूट की फसल की दुश्मन, समय रहते करें ये जरूरी काम

बारिश बन सकती है ड्रैगन फ्रूट की फसल की दुश्मन, समय रहते करें ये जरूरी काम

Dragon Fruit Farming Tips: बारिश के मौसम में खेतों में जलभराव और हवा की नमी के कारण ड्रैगन फ्रूट में फंगस का खतरा बढ़ जाता है. इन तरीकों से फसल को पूरी तरह बचाया जा सकता है.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 17 Jul 2026 04:27 PM (IST)
Dragon Fruit Farming Tips: बारिश के मौसम में खेतों में जलभराव और हवा की नमी के कारण ड्रैगन फ्रूट में फंगस का खतरा बढ़ जाता है. इन तरीकों से फसल को पूरी तरह बचाया जा सकता है.

बारिश का मौसम वैसे तो खेती के लिए वरदान होता है. लेकिन अगर आप ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हैं तो यही मानसून आपकी फसल का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है. इस मौसम में हवा की नमी और लगातार बारिश के कारण पौधों पर फंगस यानी फफूंद का अटैक बहुत तेजी से होता है.

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ड्रैगन फ्रूट में फंगस न सिर्फ पौधों की ग्रोथ को रोक देती है. बल्कि टहनियों और फलों को सड़ाकर किसानों का तगड़ा नुकसान करा सकती है. ड्रैगन फ्रूट कैक्टस प्रजाति का पौधा है, जिसे ज्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता. इसलिए मानसून शुरू होते ही इस फसल को एक्स्ट्रा केयर और सही मैनेजमेंट की सख्त जरूरत होती है.
ड्रैगन फ्रूट में फंगस न सिर्फ पौधों की ग्रोथ को रोक देती है. बल्कि टहनियों और फलों को सड़ाकर किसानों का तगड़ा नुकसान करा सकती है. ड्रैगन फ्रूट कैक्टस प्रजाति का पौधा है, जिसे ज्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता. इसलिए मानसून शुरू होते ही इस फसल को एक्स्ट्रा केयर और सही मैनेजमेंट की सख्त जरूरत होती है.
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फंगस से बचने के लिए सबसे पहला और जरूरी काम यह है कि खेतों में जलभराव को बिल्कुल न होने दें. पिलर्स के आसपास पानी जमा होने से जड़ें गलने लगती हैं. किसानों को खेत में पानी की निकासी के लिए तुरंत साफ नालियां बनानी चाहिए, ताकि बारिश का पानी ठहरने के बजाय आसानी से बाहर निकल जाए.
फंगस से बचने के लिए सबसे पहला और जरूरी काम यह है कि खेतों में जलभराव को बिल्कुल न होने दें. पिलर्स के आसपास पानी जमा होने से जड़ें गलने लगती हैं. किसानों को खेत में पानी की निकासी के लिए तुरंत साफ नालियां बनानी चाहिए, ताकि बारिश का पानी ठहरने के बजाय आसानी से बाहर निकल जाए.
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इसके अलावा पौधों की जड़ों के पास की मिट्टी को हमेशा थोड़ा ऊंचा यानी बेड बनाकर रखें. इससे पानी सीधे तने के संपर्क में नहीं आता. अगर मिट्टी में दलदल जैसी स्थिति बनी रहेगी. तो फंगस को पनपने का पूरा मौका मिल जाएगा. जो बाद में पूरे खेत में फैल सकता है.
इसके अलावा पौधों की जड़ों के पास की मिट्टी को हमेशा थोड़ा ऊंचा यानी बेड बनाकर रखें. इससे पानी सीधे तने के संपर्क में नहीं आता. अगर मिट्टी में दलदल जैसी स्थिति बनी रहेगी. तो फंगस को पनपने का पूरा मौका मिल जाएगा. जो बाद में पूरे खेत में फैल सकता है.
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अगर आपको पौधों की टहनियों पर कहीं भी पीले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगें तो तुरंत अलर्ट हो जाएं. कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक फंगस के शुरुआती लक्षण दिखते ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या किसी अच्छे फंगीसाइड का छिड़काव हर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर नियम से करना शुरू कर देना चाहिए.
अगर आपको पौधों की टहनियों पर कहीं भी पीले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगें तो तुरंत अलर्ट हो जाएं. कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक फंगस के शुरुआती लक्षण दिखते ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या किसी अच्छे फंगीसाइड का छिड़काव हर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर नियम से करना शुरू कर देना चाहिए.
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इसके साथ ही जिन टहनियों में इंफेक्शन ज्यादा फैल चुका हो उन्हें किसी साफ कटर से काटकर तुरंत पौधे से अलग कर दें. कटे हुए हिस्से पर बोर्डो पेस्ट लगाना न भूलें जिससे वहां से दोबारा इंफेक्शन न फैले. इन कटी हुई खराब टहनियों को खेत से दूर ले जाकर खत्म कर देना चाहिए.
इसके साथ ही जिन टहनियों में इंफेक्शन ज्यादा फैल चुका हो उन्हें किसी साफ कटर से काटकर तुरंत पौधे से अलग कर दें. कटे हुए हिस्से पर बोर्डो पेस्ट लगाना न भूलें जिससे वहां से दोबारा इंफेक्शन न फैले. इन कटी हुई खराब टहनियों को खेत से दूर ले जाकर खत्म कर देना चाहिए.
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अगर आप सही समय पर यह जरूरी काम निपटा लेते हैं. तो ड्रैगन फ्रूट की फसल बारिश के साइड इफेक्ट्स से पूरी तरह सुरक्षित रहेगी. थोड़ी सी सावधानी रखकर किसान फंगस के खतरे को टाल सकते हैं और सीजन के अंत में अपनी फसल से बेहद धांसू और बंपर मुनाफा कमा सकते हैं.
अगर आप सही समय पर यह जरूरी काम निपटा लेते हैं. तो ड्रैगन फ्रूट की फसल बारिश के साइड इफेक्ट्स से पूरी तरह सुरक्षित रहेगी. थोड़ी सी सावधानी रखकर किसान फंगस के खतरे को टाल सकते हैं और सीजन के अंत में अपनी फसल से बेहद धांसू और बंपर मुनाफा कमा सकते हैं.
Published at : 17 Jul 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Dragon Fruit Dragon Fruit Farming Farming News

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