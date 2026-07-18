टमाटर की फसल देगी रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा, बस शुरुआत से ही कर लें ये जरूरी काम

टमाटर के पौधों को सहारा देना यानी स्टैकिंग करना बहुत जरूरी काम है. बांस और तार के सहारे पौधों को बांधकर ऊपर चढ़ाएं. इससे फल जमीन पर नहीं गिरते जिससे वह सड़ने से बच जाते हैं और उनकी क्वालिटी एकदम फ्रेश बनी रहती है. मार्केट में ऐसी क्वालिटी के दाम अच्छे मिलते हैं.