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टमाटर की फसल देगी रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा, बस शुरुआत से ही कर लें ये जरूरी काम
Tomato Farming Tips: टमाटर की खेती में अच्छी कमाई शुरुआत से की गई देखभाल फसल की पैदावार तय करती है. जान लीजिए किन बातों पर सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है.
अगर आप टमाटर की खेती से तगड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मौसम और सही किस्म का चुनाव करना होगा. मानसून के सीजन में अक्सर जलभराव और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए हमेशा ऐसी हाइब्रिड किस्मों को चुनें जो ज्यादा बारिश और फंगस को झेल सकें.
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Published at : 18 Jul 2026 05:11 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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