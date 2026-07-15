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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब रिमूवेबल बैटरी के साथ क्यों नहीं आते फोन? खुल गया यह बड़ा राज

अब रिमूवेबल बैटरी के साथ क्यों नहीं आते फोन? खुल गया यह बड़ा राज

Why Removable Battery Removed From Phones: कुछ साल पहले तक फोन की बैटरी को आसानी से निकाला और लगाया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता. आखिर कंपनियों ने रिमूवेबल बैटरी वाले फोन बंद क्यों किए?

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 15 Jul 2026 06:59 AM (IST)
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  • यूरोपीय संघ का कानून, रिमूवेबल बैटरी की वापसी संभव।

Why Removable Battery Removed From Phones: अगर आपने कुछ साल पहले तक नोकिया के कीपैड वाले फोन यूज किए हैं तो उनकी बैटरी भी बदली होगी. एक समय था, जब लोग एक फोन के लिए 2-3 बैटरी रखते थे. एक के डिस्चार्ज होते ही उसे निकालकर दूसरी बैटरी डाल लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता. फोन से रिमूवेबल बैटरी गायब हो गई है. अब बैटरी को आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता. पर ऐसा हुआ क्यों है, क्यों कंपनियों ने अपने फोन में रिमूवेबल बैटरी देना बंद कर दिया? आज हम आपके लिए इन सवालों के जवाब लेकर आए हैं.

...तो इसलिए नहीं आ रहे रिमूवेबल बैटरी वाले फोन

अगर सामान्य वजहों की बात करें तो इसके पीछे कारण हैं. दरअसल, अब कंपनियां हाई-क्वालिटी मैटेरियल से बने और फीचर-लोडेड फोन लॉन्च करने लगी हैं. रिमूवेबल बैटरी के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं था. रिमूवेबल बैटरी को हटाने के बाद कंपनियों के लिए फोन बनाने में ज्यादा मजबूत मैटेरियल यूज करना, HD कैमरा और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स देना आसान हो गया है. अगर पहले की तरह नए फोन में बैक कवर को हटाकर बैटरी निकालने का ऑप्शन रहता तो इन फीचर्स को लंबे टाइम तक वर्किंग कंडीशन में रखना काफी मुश्किल काम हो जाता.

फोन की सेफ्टी से भी जुड़ा है मामला

फीचर्स के अलावा बैटरी की मामला फोन की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है. अगर रिमूवेबल बैटरी वाला फोन चोरी हो जाता है तो इसकी बैटरी हटाते ही सारे सिक्योरिटी फीचर्स बंद हो जाएंगे. नॉन-रिमूवेबल बैटरी को हटाना आसान नहीं है. इसलिए अब फोन चोरी होने के बाद भी इसके ट्रैकिंग और सिक्योरिटी फीचर्स इनेबल रहते हैं, जिससे फोन को ट्रैस कर पाना आसान हो गया है. इसके साथ ही अब बैटरी सील होने के कारण फोन में गैप्स और हिंजेज भी कम हो गए हैं. इससे अब फोन वाटरप्रूफ भी बनने लगे हैं. यही कारण है कि मॉडर्न और अच्छी IP रेटिंग वाले फोन अब काफी समय तक पानी में रह सकते हैं. 

क्या फिर से लौटेगा रिमूवेबल बैटरी का दौर?

भले ही सील्ड बैटरी फायदेमंद है, लेकिन कई लोगों को अब भी रिमूवेबल बैटरी की जरूरत महसूस होती है. कुछ समय पहले यूरोपीय संघ (EU) ने एक कानून बनाया था, जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया है कि सभी पोर्टेबल डिवाइसेस में रिमूवेबल बैटरी होनी चाहिए. यह नियम अगले साल से लागू होगा. इसके बाद कंपनियों को EU में बेचने वाले फोन में रिमूवेबल बैटरी देनी पड़ेगी.

ये भी पढ़ें- WhatsApp Username विवाद के बीच सरकार की नई पहल, मैसेजिंग ऐप्स को सेफ बनाने के लिए कर सकती है यह काम

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 15 Jul 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Smartphone Battery TECH NEWS Removable Battery
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