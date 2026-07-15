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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा फेरबदल, 22 DSP अधिकारियों का ट्रांसफर; कई SDPO बदले गए

बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा फेरबदल, 22 DSP अधिकारियों का ट्रांसफर; कई SDPO बदले गए

Bihar Police Transfer News: डीएसपी रैंक के 22 अधिकारियों का तबादला किया है. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर विभिन्न अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 15 Jul 2026 06:31 AM (IST)
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बिहार सरकार ने मंगलवार (14 जुलाई) को राज्य पुलिस सेवा के डीएसपी रैंक के 22 अधिकारियों का तबादला किया है. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर विभिन्न अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. तबादला सूची में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ), साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई, विशेष कार्य बल (एसटीएफ), अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी), आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस), यातायात और अन्य इकाइयों में नई पोस्टिंग की गई है.

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कई अधिकारी फील्ड पोस्टिंग में भेजे गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है. प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से सरकार ने यह तबादला किया है.

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इन अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी

सूची के अनुसार, अजीत कुमार (बक्सर) को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, दानापुर (पटना) बनाया गया है. रमेश कुमार (वैशाली) को एसडीपीओ, रामनगर (बगहा) की जिम्मेदारी दी गई है. प्रशांत कुमार (लखीसराय) को वरीय पुलिस उपाधीक्षक, विशेष कार्य बल (एसटीएफ), पटना में पदस्थापित किया गया है, जबकि शिव शंकर कुमार (अररिया) को एसडीपीओ-2, पटना सिटी बनाया गया है.

इसी तरह सुनील कुमार सिंह (गोपालगंज) को एसडीपीओ-1, हिलसा (नालंदा) और सत्यकाम (दरभंगा) को एसडीपीओ-1, डिहरी (रोहतास) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, राघव दयाल को एसडीपीओ-1, मसौढ़ी (पटना) और अमरनाथ को एसडीपीओ-1, बिहारशरीफ (नालंदा) में पदस्थापित किया गया है.

रागिनी कुमारी को बनाया पटना पुलिस उपाधीक्षक

कन्हैया कुमार (जमुई) को एसडीपीओ, पीरो (भोजपुर) बनाया गया है. चंदन कुमार ठाकुर (मधुबनी) को एसडीपीओ, गोगरी (खगड़िया) की जिम्मेदारी मिली है. रागिनी कुमारी को पुलिस उपाधीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस), बिहार, पटना बनाया गया है.

स्नेह सेतु को एसडीपीओ-2, कहलगांव (भागलपुर) और प्रकाश को एसडीपीओ-2, सदर (छपरा) में पदस्थापित किया गया है. इसके अलावा, राज कुमार-2 (पटना) को अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी), बिहार, पटना में नई जिम्मेदारी दी गई है. इस प्रशासनिक फेरबदल को अहम माना जा रहा है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 06:31 AM (IST)
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DSP Bihar Police BIHAR NEWS PATNA NEWS
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