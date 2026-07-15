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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपुणे के लड़के का कारनामा, चौराहे पर लगवाया पोस्टर; लिखा- न फ्लैट-न गाड़ी, चाहिए एक सुंदर लाड़ी

पुणे के लड़के का कारनामा, चौराहे पर लगवाया पोस्टर; लिखा- न फ्लैट-न गाड़ी, चाहिए एक सुंदर लाड़ी

पूरा मामला पुणे के पिंपले सौदागर इलाके के केट पाटिल चौक का है. यहां रहने वाले 30 साल के राघव विश्वासराव शिंदे ने चौराहे पर एक विशाल होर्डिंग लगवाया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Jul 2026 06:57 AM (IST)
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शादी के लिए लोग मैट्रिमोनियल साइट्स पर जाते हैं या पंडित जी से संपर्क करते हैं, लेकिन पुणे के एक 30 साल के युवक ने दुल्हन ढूंढने का ऐसा अनोखा और देसी तरीका अपनाया है कि पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है. इस लड़के ने किसी वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाने के बजाय सीधे शहर के एक सबसे व्यस्त चौराहे पर अपना एक बहुत बड़ा शादी का पोस्टर ही टांग दिया. जो भी राहगीर वहां से गुजर रहा है, वह अपनी गाड़ी रोककर इस अनोखे बायोडाटा को देख रहा है. अब इस 'पोस्टर वाले दूल्हे' का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.

न घर है, न गाड़ी, फिर भी चाहिए सुंदर सी लाड़ी

पूरा मामला पुणे के पिंपले सौदागर इलाके के केट पाटिल चौक का है. यहां रहने वाले 30 साल के राघव विश्वासराव शिंदे ने चौराहे पर एक विशाल होर्डिंग लगवाया है. इस होर्डिंग पर कोई विज्ञापन नहीं है, बल्कि राघव का पूरा बायोडाटा छपा है. सबसे मजेदार बात यह है कि राघव ने अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर जरा सा भी झूठ नहीं बोला और पूरी ईमानदारी दिखाई है. बैनर पर साफ-साफ लिखा है कि उनकी उम्र 30 साल है, वह महीने का 25,000 रुपये कमाते हैं और उनके पास न तो खुद की कोई कार है, न कोई फ्लैट है और न ही खेती के लिए कोई जमीन है. बैनर के आखिर में लोगों से अपील की गई है कि अगर उनकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो, तो जरूर बताएं.

 
 
 
 
 
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रास्ते चलते लोगों का चकराया सिर

सोशल मीडिया पर जैसे ही इस होर्डिंग का वीडियो सामने आया, कमेंट्स और मीम्स की बाढ़ आ गई. लोग इस लड़के की ईमानदारी की तारीफ भी कर रहे हैं और जमकर मजे भी ले रहे हैं. कुछ लोगों को तो यह भी शक हो रहा है कि यह किसी फिल्म या टीवी सीरियल के प्रमोशन का कोई अनोखा तरीका हो सकता है. हालांकि, यह असली है या कोई नाटक, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने पुणे के लोगों का ध्यान पूरी तरह से खींच लिया है.

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'लगता है बैनर बनाने में ही आधी सैलरी उड़ गई!' 

सोशल मीडिया यूजर्स इस पोस्ट पर अपने कुंवारे दोस्तों को टैग कर रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "भाई ने सब कुछ लिख दिया, लेकिन संपर्क करने के लिए अपना मोबाइल नंबर लिखना ही भूल गया, अब दुल्हन की मम्मी क्या कबूतर से चिट्ठी भेजेगी?" वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "इस लड़के की ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी, आजकल लोग शादी के लिए कितना झूठ बोलते हैं." एक और यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "25 हजार की तो सैलरी है भाई की, मुझे तो लगता है कि आधा पैसा तो इस बड़े से होर्डिंग को लगवाने में ही खर्च हो गया होगा."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 06:56 AM (IST)
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