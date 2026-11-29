जरूरत पड़ने पर ही करें दवा का छिड़काव: अगर खेत में कीटों का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे, तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें. संबंधित कीट के लिए पंजीकृत कीटनाशक का ही इस्तेमाल करें और दवा की मात्रा व छिड़काव के निर्देशों का पालन करें.