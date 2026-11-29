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Cotton Farming: कपास के टिंडों पर मंडरा रहा खतरा! लाल-काले कीटों से ऐसे बचाएं फसल
Cotton Crop Pest: कपास की फसल में लाल और काले कीट टिंडों के अंदर मौजूद बीजों को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे बीजों का वजन, तेल और कपास की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है.
Cotton Pest Control: कपास की फसल में लाल और काले कीटों का हमला किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकता है. ये कीट कपास के टिंडों में घुसकर बीजों का रस और तेल चूस लेते हैं. इससे बीज सिकुड़ने लगते हैं और कपास की क्वालिटी भी खराब हो सकती है. समय रहते इन कीटों की पहचान कर कुछ जरूरी उपाय अपनाए जाएं, तो फसल को काफी हद तक नुकसान से बचाया जा सकता है. आइए जानते हैं कपास की फसल को इन कीटों से बचाने के 6 आसान तरीके.
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Published at : 29 Nov 2026 04:13 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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