TMC संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है. उन्होंने लिखा कि AITC के जिन 20 सांसदों ने NCPI का रुख किया है, उन्हें संसद की आगामी बैठकों में वोट देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ अयोग्यता की याचिकाएं अभी भी लंबित हैं. साथ ही, उन्होंने सदन में उनके लिए की गई अलग बैठने की व्यवस्था की तत्काल समीक्षा करने की भी मांग की है.

इस बीच TMC नेता अभिषेक बनर्जी परिसीमन बिल को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए वह ममता बनर्जी समेत इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ मिलकर शरद पवार और एमके स्टालिन को मनाने के लिए चेन्नई के लिए रवाना हुए हैं. उनके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकाअर्जुन खरगे, मीसा भारती, अखिलेश यादव, रेवंत रेड्डी और डीके शिवकुमार शामिल हैं.

TMC Parliamentary Party Leader in Lok Sabha, Abhishek Banerjee, writes to Speaker Om Birla. Writes that the 20 AITC MPs who moved to NCPI should not be permitted to vote during the upcoming Parliament sittings as disqualification petitions against them remain pending. Also seeks an urgent review of their separate seating arrangements in the House. — ANI (@ANI) November 29, 2026

अभिषेक बनर्जी ने लेटर में क्या लिखा?

लेटर में अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि AITC के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए 20 सदस्यों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं. इन सभी 20 सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता की याचिकाएं 19 जून 2026 को दायर की गई थीं, जो अभी भी लंबित हैं. इस बीच लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर AITC की सदस्य संख्या अभी भी 28 दिखाई जा रही है, जिसमें वे सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने कथित तौर पर NCPI में विलय किया है.

इसके अलावा, इन 20 सदस्यों को विशेष सत्र के दौरान मतदान में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही अभी लंबित है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. उन्हें मतदान करने की अनुमति देना, लंबित कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है.

इस मामले का निपटारा न होने से यह चिंता पैदा होती है कि संविधान (131वां संशोधन) बिल पर होने वाली कार्यवाही में उनके वोटों को भी गिना जा सकता है. इस बिल को पारित करने के लिए सरकार को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है.