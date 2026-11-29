Most Expensive Vegetable: आमतौर पर बाजार में सब्जियों के दाम 20 से 100 रुपये किलो के बीच रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी सब्जी के बारे में सुना है, जिसकी कीमत 80 हजार से लेकर 1 लाख रुपये किलो तक बताई जाती है? इस सब्जी का नाम हॉप शूट्स (Hop Shoots) है. इसे दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में गिना जाता है.

इसकी कीमत इतनी ज्यादा होने की वजह इसकी कम पैदावार, ज्यादा मेहनत और खास तरह की खेती है. हॉप शूट्स की खेती आम सब्जियों की तरह हर जगह नहीं की जा सकती. इसके लिए ठंडा मौसम और खास देखभाल की जरूरत होती है. आइए जानते हैं कि यह सब्जी कहां उगाई जाती है और किसान इसकी खेती कैसे कर सकते हैं.

हॉप शूट्स क्या है और इतनी महंगी क्यों है?

हॉप शूट्स दरअसल हॉप्स नाम के पौधे से निकलने वाली नई और कोमल टहनियां होती हैं. इस पौधे के फूलों को हॉप कोन्स कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल बीयर बनाने में भी होता है. इस सब्जी की कीमत ज्यादा होने की सबसे बड़ी वजह इसकी कम उपलब्धता है. इसकी कोमल टहनियों को मशीन से नहीं, बल्कि हाथों से तोड़ा जाता है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है. हालांकि, 80 हजार से 1 लाख रुपये किलो का भाव हर जगह और हर समय नहीं मिलता.

किन देशों में होती है इसकी खेती?

हॉप्स की खेती मुख्य रूप से यूरोप, अमेरिका, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में की जाती है. इन देशों में इसका इस्तेमाल बीयर बनाने के साथ खाने-पीने की कुछ खास चीजों में भी होता है. भारत में भी ठंडे पहाड़ी इलाकों में इसकी खेती की कोशिश की गई है. हालांकि, देश में इसका उत्पादन अभी बहुत सीमित है.



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कैसे होती है हॉप शूट्स की खेती?

हॉप शूट्स की खेती बीज से नहीं, बल्कि पौधे की जड़ों यानी राइजोम या कटिंग से की जाती है. इसे लगाने के लिए उपजाऊ और पानी की अच्छी निकासी वाली मिट्टी की जरूरत होती है. खेत में पानी जमा होने से पौधे की जड़ों को नुकसान हो सकता है. इसलिए खेत तैयार करते समय मिट्टी को भुरभुरा बनाना और अच्छी जल निकासी का इंतजाम करना जरूरी है.

यह एक बेल की तरह ऊपर चढ़ने वाला पौधा है. इसलिए इसकी बढ़त के लिए मजबूत खंभे और तार लगाकर सहारा देना पड़ता है. इसकी बेल काफी ऊंची जा सकती है. ठंडे मौसम वाले इलाके इसकी खेती के लिए बेहतर माने जाते हैं.

क्या भारत में भी किसान कर सकते हैं इसकी खेती?

भारत में हॉप्स की खेती के प्रयोग पहाड़ी और ठंडे इलाकों में हुए हैं. हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी इसकी खेती की गई थी. लेकिन ज्यादा खर्च और बाजार में खरीदारों की कमी के कारण इसे बड़े स्तर पर बढ़ावा नहीं मिल पाया. इसलिए किसानों को सिर्फ इसकी ऊंची कीमत देखकर खेती शुरू नहीं करनी चाहिए. पहले अपने इलाके के मौसम, मिट्टी और बाजार की जानकारी जुटानी चाहिए.

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