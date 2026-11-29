मूंग की खेती किसानों के लिए कम समय में तैयार होने वाली अच्छी दलहनी फसलों में से एक है. इसकी फसल लगभग 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए सही समय पर सिंचाई करना जरूरी है. खासकर गर्मियों में उगाई जाने वाली मूंग की फसल को बारिश पर निर्भर नहीं रखा जाता है. ऐसे में किसानों के लिए यह जानना जरूरी है कि पूरी फसल में कितनी बार पानी देना चाहिए और किन अवस्थाओं में सिंचाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. आमतौर पर मूंग की फसल को पूरे सीजन में करीब 250 से 400 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है.

गर्मियों में मूंग की फसल को कितनी सिंचाई चाहिए?

गर्मी के मौसम में मूंग की खेती करने पर आमतौर पर 3 से 5 बार हल्की सिंचाई की जरूरत पड़ती है. इसकी संख्या खेत की मिट्टी और तापमान पर निर्भर करती है. रेतीली या हल्की मिट्टी में पानी जल्दी सूख जाता है, इसलिए ऐसी जमीन में सिंचाई की जरूरत जल्दी पड़ती है. वहीं, भारी मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है. सामान्य तौर पर बुवाई के 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई की जाती है. इसके बाद जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंतर पर पानी दें. अगर गेहूं की कटाई के तुरंत बाद मूंग की बुवाई की गई है और मिट्टी में नमी कम है, तो पहली सिंचाई भी करनी पड़ती है. इसलिए खेत की नमी देखकर ही पानी देने का फैसला करें.

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फूल और फलियां बनने के समय रखें खास ध्यान

मूंग की फसल में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं, जब पानी की कमी होने से पैदावार प्रभावित होती है. अंकुरण के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होना जरूरी है, ताकि बीज अच्छी तरह उग सकें. इसके बाद फूल आने और फलियां बनने के दौरान भी फसल को पानी की जरूरत होती है. खासकर फली में दाने भरने के समय मिट्टी में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए. इस दौरान लंबे समय तक खेत सूखा रहने से फूल और फलियां प्रभावित होती हैं. खेत में पानी जमा होने से पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है. इसलिए हल्की सिंचाई करें और खेत में पानी रुकने न दें. आमतौर पर फसल की कटाई नजदीक आने पर सिंचाई बंद कर दें.

मूंग की फसल में मिट्टी की नमी का रखें ध्यान

मूंग की खेती में सिर्फ सिंचाई का समय ही नहीं, बल्कि मिट्टी की नमी पर ध्यान देना भी जरूरी है. हल्की मिट्टी में पानी जल्दी सूख जाता है, जबकि भारी मिट्टी में नमी ज्यादा समय तक बनी रहती है. इसलिए हर खेत में एक जैसे अंतर पर सिंचाई करना सही नहीं है. किसान समय-समय पर मिट्टी की जांच करें और जरूरत पड़ने पर ही पानी दें. इससे फसल को सही नमी मिलेगी और पानी की बर्बादी भी कम होगी.

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