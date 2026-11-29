तमिल स्टार सूर्या इन दिनों फिल्म 'सूर्या' की रिलीज को लेकर चर्चा में है. ये उनकी इस साल की तीसरी फिल्म है, जिसने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया. इसके साथ ही वो 2026 के पहले तमिल सुपरस्टार बन गए हैं, जिनकी तीन फिल्मों ने 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. ऐसे में अब उनकी तीसरी फिल्म 'सूर्या' थिएटर में हिट होने के बाद ओटीटी पर भी आने वाली है.

ऐसे में अगर आपने 'सीन' को थिएटर में मिस कर दिया है तो इसे ओटीटी पर देख सकते हैं. इसकी ओटीटी रिलीज का इंतजार खत्म होने वाला है. इसकी रिलीज को कंफर्म कर दिया गया है. चलिए बताते हैं पूरी डिटेल्स.

'सीन' ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं?

123 तेलुगु की रिपोर्ट के अनुसार, सूर्या की तमिल फिल्म 'सीन' एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. इसकी लिस्टिंग ऐप कैटलॉग में की गई है. इस लिस्टिंग के अनुसार, फिल्म को 4 दिसंबर को ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा.

सूर्या की फिल्म 'सीन' को ओटीटी पर कई भाषाओं में देखा जा सकता है. इसे तमिल, तेलुगु के साथ ही हिंदी में भी देखा जा सकता है. आपको बता दें कि जीतू माधवन ने बतौर डायरेक्टर इस फिल्म से तमिल में डेब्यू किया है. सूर्या को इसमें काफी पसंद किया गया.

2026 की कॉलीवुड की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म है 'सीन'

इसी के साथ ही सूर्या की फिल्म 'सीन' 2026 की कॉलीवुड की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म है. इसने इस साल रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. देखिए टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट...

1. जेलर 2- 475.25 करोड़

2. जन नायकन- 198.57 करोड़

3. करुप्पु- 198.18 करोड़

4. सीन- 152.71 करोड़

5. विश्वनाथ एंड सन्स- 122.54 करोड़

6. मंदादि- 101.94 करोड़

7. ओम चैप्टर 1- 75.10 करोड़ (9 दिन)

8. डीसी- 69.33 करोड़

9. ताई किज्झवी- 62.46 करोड़

10. ब्लास्ट- 53.06 करोड़

'सीन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और प्रॉफिट

बहरहाल, अगर तमिल फिल्म 'सीन' के बॉक्स ऑफिस और प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का बजट 50 करोड़ था. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 153.76 करोड़ रहा और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 267.32 करोड़ रहा. इसी के साथ ही फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 89.55 करोड़ रहा. वहीं, फिल्म के प्रॉफिट के बारे में बात करें तो इसने 50 करोड़ के बजट में 207.52% प्रॉफिट कमाया था.