'3 शर्तें पूरी नहीं हुईं फिर समर्थन क्यों'? परिसीमन पर महुआ मोइत्रा का स्टालिन से सवाल
ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने परिसीमन के मामले पर निशाना साधा है. उन्होंने डीएमके से समर्थन को लेकर सवाल भी किया है.
ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने परिसीमन के मामले पर निशाना साधा है. उन्होंने डीएमके से समर्थन को लेकर सवाल भी किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि तमिलनाडु के लोगों डीएमके ने 12 अगस्त 2026 के तमिलनाडु विधानसभा संकल्प के पक्ष में मतदान किया. नया परिसीमन विधेयक संकल्प में 5 में से 3 शर्तों को पूरा नहीं करता है तो इसके लिए वोट क्यों करें?
तमिलनाडु विधानसभा ने परिसीमन पर 12 अगस्त 2026 को संकल्प पेश किया था. इसको मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने पेश किया था. इस पर तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें केंद्र सरकार से 543 निर्वाचित सीटों पर लोकसभा की मौजूदा ताकत को बनाए रखने, राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा आवंटन की रक्षा करने और महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को नए परिसीमन अभ्यास पर सशर्त बनाए बिना लागू करने का आग्रह किया गया. यह प्रस्ताव अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन और परिसीमन कानून के खिलाफ निर्देशित किया गया था.
People of Tamil Nadu - DMK voted in favour of Tamil Nadu Legislative Assembly Resolution of 12 August 2026. The new Delimitation Bill does not fulfil 3 out of 5 conditions in the Resolution . So why vote for it? Tamil Nadu Legislative Assembly Resolution dated 12 August 2026 on Delimitation On 12 August 2026, the Tamil Nadu Legislative Assembly, on a resolution moved by Chief Minister C. Joseph Vijay, adopted a resolution urging the Union Government to retain the existing strength of the Lok Sabha at 543 elected seats, protect the existing allocation of seats among States and implement the 33% reservation for women without making it conditional upon a fresh delimitation exercise. The resolution was directed against the proposed constitutional amendment and delimitation legislation introduced by the Union Government in April 2026. 1 Permanently retain the Lok Sabha's existing strength of 543 elected seats. 2 Permanently protect the existing State-wise distribution of Lok Sabha seats, so that the relative parliamentary representation of States is not altered. 3 Maintain the existing Lok Sabha–Rajya Sabha numerical ratio of approximately 2.2:1. 4 Implement 33% reservation for women in the Lok Sabha from the 2029 General Election, using the existing 543 seats, without waiting for delimitation. 5 Implement women's reservation in State Legislative Assemblies as well.— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 29, 2026
विजय जोसेफ के संकल्प में बातें शामिल थी
विजय जोसेफ के संकल्प में 5 मुख्य बातें शामिल थीं. इसके मुताबिक लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों की मौजूदा ताकत को स्थायी रूप से बरकरार रखना. लोकसभा सीटों के मौजूदा राज्य-वार वितरण को स्थायी रूप से सुरक्षित रखें, ताकि राज्यों के सापेक्ष संसदीय प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव न हो.
मौजूदा लोकसभा-राज्यसभा संख्यात्मक अनुपात लगभग 2.2:1 बनाए रखें. परिसीमन की प्रतीक्षा किए बिना, मौजूदा 543 सीटों का उपयोग करते हुए, 2029 के आम चुनाव से लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करें. राज्य विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण लागू करें.