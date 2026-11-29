Mushroon Ki Kheti: खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो मशरूम की खेती एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसके लिए गेहूं या धान के खेत जैसी बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती. इसे कमरे या शेड के अंदर भी उगाया जा सकता है. ऐसे में अगर आपके पास एक एकड़ जमीन है और आप उस पर मशरूम की खेती शुरू करना चाहते हैं, तो इससे अच्छी कमाई का रास्ता खुल सकता है.

हालांकि, इसमें कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि, आप किस तरह का मशरूम उगा रहे हैं, कितने बैग तैयार कर रहे हैं और बाजार में उसे कितने रुपये किलो बेच पा रहे हैं. एक बात समझना जरूरी है कि मशरूम की खेती में एक एकड़ जमीन का मतलब पूरी जमीन पर मशरूम बोना नहीं है. इसके लिए शेड या कमरे तैयार किए जाते हैं.

एक एकड़ में कौन सा मशरूम उगाना बेहतर रहेगा?

मशरूम की कई किस्में हैं, लेकिन शुरुआत करने वाले किसानों के लिए ऑयस्टर यानी ढिंगरी मशरूम अच्छा विकल्प हो सकता है. इसे गेहूं या धान के सूखे भूसे पर उगाया जा सकता है. इसके लिए बहुत महंगे इंतजाम की जरूरत नहीं होती. वहीं, बटन मशरूम की खेती में तापमान नियंत्रित रखने के लिए खास व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे खर्च बढ़ सकता है. इसलिए शुरुआत में ऑयस्टर मशरूम से काम शुरू करना आसान रह सकता है.

मशरूम की खेती शुरू करने में कितना खर्च आएगा?

अगर आप छोटे स्तर पर शुरुआत करना चाहते हैं तो 200 वर्ग फुट की कम लागत वाली मशरूम यूनिट तैयार करने का सरकारी लागत मानक 2 लाख रुपये है. इसमें 50 फीसदी तक यानी अधिकतम 1 लाख रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है. वहीं, बड़ी उत्पादन यूनिट के लिए सरकारी लागत मानक 30 लाख रुपये तक है. इस पर पात्र निजी इकाइयों को 40 फीसदी तक सहायता मिल सकती है. यानी मानक लागत के हिसाब से 12 लाख रुपये तक मदद मिल सकती है.

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एक एकड़ में मशरूम से कितनी कमाई हो सकती है?

अब सबसे जरूरी सवाल कमाई का है. उदाहरण के तौर पर, अगर आप 100 किलो सूखे गेहूं के भूसे से ऑयस्टर मशरूम तैयार करते हैं, तो करीब 74 किलो ताजा मशरूम मिल सकता है. मान लीजिए इसे 100 रुपये किलो के भाव से बेचते हैं, तो कुल बिक्री 7,400 रुपये होगी. अगर उत्पादन पर करीब 4,000 रुपये खर्च होते हैं, तो लगभग 3,400 रुपये बचेंगे. वहीं, 150 रुपये किलो के भाव पर बेचने से 11,100 रुपये की बिक्री और करीब 7,100 रुपये की बचत हो सकती है.

मशरूम की खेती के लिए क्या-क्या सामान चाहिए?

इस काम को शुरू करने के लिए आपको शेड या कमरा, मशरूम का बीज (स्पॉन), गेहूं या धान का भूसा, प्लास्टिक बैग, पानी छिड़कने की मशीन और नमी बनाए रखने की व्यवस्था चाहिए. इसके अलावा सफाई और पैकिंग का सामान भी रखना होगा. मशरूम तैयार होने के बाद उसे जल्दी बाजार तक पहुंचाना जरूरी है.

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