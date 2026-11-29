भोजपुर पावर स्टार और एमएलसी पवन सिंह ने अपने परिवार और खानदान से सभी रिश्तों को खत्म करने का ऐलान किया. सोशल मीडिया स्टोरी में पवन सिंह ने इस बात का खुलासा किया. उनके इस पोस्ट से हड़कंप मच गया. पवन सिंह द्वारा इस तरह के पोस्ट ने सभी को हैरान कर दिया है.

पोस्ट में पवन सिंह ने लिखा, "जब घर के चक्कर में पड़ जालें आदमी, सब वेद शास्त्र भुला जालें आदमी." परिवार से रिश्ते को लेकर आगे लिखा, "बर्दाश्त की सीमा पार होने के बाद बहुत दुखी होकर पोस्ट कर रहा हूं और आप सभी भोजपुरिया समाज से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं और बता रहा हूं कि मेरा मेरे पूरे परिवार और खानदान से आज और अभी से कोई रिश्ता नहीं है."

मां और भाई के लिए जान हाजिर- पवन सिंह

पवन सिंह ने आगे बताया, "हां जो मुझे पैदा की है मेरी मां और मेरा सबसे बड़ा भाई रानू सिंह उसके लिए जब तक जिंदा हूं जान हाजिर है. आप सभी के परिवार का एक छोटा सा सदस्य पवन सिंह." बता दें कि पवन सिंह का अपनी पत्नी ज्योति सिंह से विवाद चल रहा है. कोर्ट में दोनों के तलाक का केस भी जारी है.

ऐसे में पवन सिंह के भावुक पोस्ट ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया. पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर बीते कई दिनों से चर्चा में हैं. पवन सिंह का दूसरी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा है. उनकी पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी. शादी के करीब एक साल बाद उनकी मौत हो गई थी.

इसके बाद पवन सिंह ने यूपी के बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी. शादी के बाद दोनों के रिश्ते में तनाव शुरू हो गया. साथ ही ज्योति सिंह ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. हालांकि पवन सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था.

साल 2022 में ज्योति सिंह ने डाली तलाक की अर्जी

ज्योति सिंह ने साल 2022 में तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी. इसके बाद पवन सिंह ने आरा फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाई थी. कई बार सुलह की कोशिश करने के बाद मामला नहीं सुलझा. इसके बाद दोनों के बीच रिश्ते और खराब होते चले गए. पवन सिंह ने फिर राजनीति में कदम रखा और चुनाव लड़ा.

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