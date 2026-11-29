बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सरकार के एक साल के कामकाज पर सवाल उठाए. तेजस्वी ने मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में हुए भारी खर्च का जिक्र करते हुए इशारों में तंज कसा. उन्होंने कहा कि बिहार में गरीबी और भुखमरी की स्थिति एक शादी में ही दिखाई दे गई.

तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनने के बाद बिहार में कोई बड़ा काम नहीं हुआ. अपराधियों का बोलबाला बढ़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार की स्थिति लगातार खराब हो रही है.

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एक शादी में दिख गई बिहार की गरीबी

तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह की बेटी की शादी का नाम लिए बिना कहा कि बिहार में लोगों के क्या हालात हैं, यह एक विवाह में दिख गया. उन्होंने सरकार से पूछा कि एक साल में ऐसा कौन सा काम हुआ है, जिससे बिहार की स्थिति बदली हो. उनके इस बयान को अनंत सिंह की बेटी की भव्य शादी पर तंज माना जा रहा है.

#WATCH पटना (बिहार): RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "जब ये सरकार बनी है तबसे कोई काम हुआ हो तो बताए... काम यही हुआ है कि अपराधियों का बोलबाला है...बिहार में कितनी गरीबी है ये एक विवाह में दिख गया। लोगों के क्या हालात हैं...हम तो सवाल पूछेंगे ना कि आपने एक साल में क्या किया?....बिहार नंबर 1 गरीबी, भुखमरी, पलायन में, भ्रष्टाचार और अपराध में है।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 29, 2026

गरीबी, भुखमरी और पलायन में बिहार नंबर वन

तेजस्वी ने कहा कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और कानून व्यवस्था में बिहार आगे नहीं है. लेकिन गरीबी, भुखमरी, पलायन, भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में राज्य सबसे आगे है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार है. इसके बावजूद बिहार में बदलाव नहीं दिख रहा है.

अपराध को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना

आरजेडी नेता ने कहा कि सरकार बनने के बाद अपराधियों का तांडव देखने को मिला है. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी कटाक्ष किया. तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपराध और क्राइम के अंतर को भी नहीं समझ पा रहे हैं. उन्होंने सरकार से अपराध पर जवाब मांगा.

बिजली सब्सिडी को लेकर भी सरकार को घेरा

तेजस्वी ने चुनावी वादों का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए ने चुनाव के दौरान 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी. अब सरकार की ओर से सब्सिडी वापस करने की बात कही जा रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव में वोट लेने के बाद सरकार अपने वादों से पीछे क्यों हट रही है. सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए को उनके नाम या काम पर वोट नहीं मिला.

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