परिसीमन बिल को लेकर देश में चर्चा का माहौल है. केंद्र सरकार सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए संसद में बिल पेश करने वाली है. इस बीच विपक्षी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि बिल पास न हो पाए. हालांकि, केंद्र सरकार का मानना है कि देश की जनसंख्या बढ़ चुकी है, इसलिए सांसदों की संख्या बढ़ाने चाहिए. इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है कि दुनिया के किस देश में कितने लोगों का प्रतिनिधित्व एक सांसद करता है.

आंकड़ों के मुताबिक भारत में जनता की ओर से चुना गया एक सांसद औसतन करीब 26.3 लाख नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है. यह नंबर अमेरिका के मुकाबले लगभग 3.3 गुना अधिक है. अमेरिका में एक निर्वाचित सांसद के हिस्से औसतन करीब 8.02 लाख लोग आते हैं. आइसलैंड में एक सांसद औसतन लगभग 6.39 हजार लोगों का लीड करता है, जो लिस्ट में सबसे कम है.

भारत के मुकाबले दूसरे देशों की संख्या

भारत की आबादी लगभग 142 करोड़ और लोकसभा की निर्वाचित सीटें 543 हैं. इस हिसाब से प्रति सांसद प्रतिनिधित्व की औसत जनसंख्या करीब 26.3 लाख बैठती है. अमेरिका की अनुमानित आबादी करीब 34.90 करोड़ है. वहां संसद के निचले सदन में 435 निर्वाचित सीटें हैं. इस आधार पर एक सांसद औसतन लगभग 8.02 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है.

भारत में प्रति सांसद औसत जनसंख्या इससे करीब 3.3 गुना अधिक है. लिस्ट में भारत के बाद अमेरिका का प्रतिनिधित्व अनुपात भी कई अन्य देशों की तुलना में अधिक है. जापान में एक निर्वाचित सांसद औसतन करीब 2.63 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ब्राजील में यह आंकड़ा लगभग 4.16 लाख है.

आइसलैंड-यूरोपीय देशों में प्रति सांसद जनसंख्या कम

दुनिया के सबसे ठडें दशों में शामिल आइसलैंड सबसे कम औसत जनसंख्या प्रति सांसद वाला देश है. वहां करीब 4.02 लाख की आबादी के लिए 63 निर्वाचित सीटें हैं, यानी एक सांसद पर औसतन लगभग 6.39 हजार लोग आते हैं. लक्ज़मबर्ग में यह आंकड़ा करीब 11.46 हजार है. फ़िनलैंड, स्वीडन, आयरलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क में भी प्रति निर्वाचित सांसद औसत जनसंख्या भारत और अमेरिका के मुकाबले काफी कम है.