Ash Fertilizer: अगर आपको घर में पौधे लगाने और बागवानी करने का शौक है, तो उनकी अच्छी देखभाल करना भी जरूरी है. पौधों को समय-समय पर पानी देने के साथ सही खाद देना भी जरूरी होता है. लेकिन बाजार में मिलने वाली खाद पर बार-बार पैसे खर्च करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. ऐसे में आप घर में मौजूद लकड़ी या गोबर के उपलों की राख से लिक्विड खाद तैयार कर सकते हैं.

इसे बनाने में ज्यादा खर्च नहीं आता और घर पर ही आसानी से तैयार किया जा सकता है. राख में पोटैशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधों की बढ़त में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं राख से लिक्विड खाद बनाने का तरीका और किन पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

राख से पौधों को क्या फायदा मिलता है?

लकड़ी या गोबर के उपलों से बनी राख में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों के लिए फायदेमंद हैं. इसमें मौजूद पोटैशियम पौधों की अच्छी बढ़त और फूल-फल बनने में मदद करता है. वहीं, कैल्शियम पौधों की कोशिकाओं को मजबूत रखने में काम आता है. इसके अलावा फॉस्फोरस भी पौधों की जड़ों के विकास में मदद करता है.

घर पर कैसे बनाएं राख की लिक्विड खाद?

राख से खाद बनाने के लिए आपको ज्यादा सामान जुटाने की जरूरत नहीं है. इसे बनाने के लिए इन आसान तरीकों को अपनाएं.

सबसे पहले लकड़ी या गोबर के सूखे उपलों की राख इकट्ठा कर लें.

ध्यान रखें कि राख पूरी तरह ठंडी हो और उसमें प्लास्टिक, कोयले या पेंट की हुई लकड़ी की राख न मिली हो.

अब एक बर्तन में एक कप राख लें और उसमें करीब पांच कप पानी मिला दें.

इस मिश्रण को अच्छी तरह हिलाएं, ताकि राख पानी में ठीक से मिल जाए.

इसके बाद इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, जिससे राख में मौजूद घुलनशील तत्व पानी में आ जाएं.

अब ऊपर के पानी को सावधानी से अलग कर लें.

इस घोल को सीधे पौधों में डालने के बजाय साफ पानी मिलाकर और पतला कर लें.





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किन पौधों में डाल सकते हैं राख की खाद?

राख से तैयार लिक्विड खाद का इस्तेमाल कुछ फूल और फल देने वाले पौधों में किया जा सकता है. जैसे गुलाब, गुड़हल, नींबू, टमाटर और मिर्च के पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा प्याज और लहसुन जैसे पौधों में भी सीमित मात्रा में इसका उपयोग किया जा सकता है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

राख का इस्तेमाल हर पौधे के लिए सही नहीं होता. इसमें प्राकृतिक रूप से क्षारीय तत्व होते हैं, जो मिट्टी का पीएच बढ़ा सकते हैं. इसलिए अम्लीय मिट्टी पसंद करने वाले पौधों, जैसे गुलाब के साथ भी इसका इस्तेमाल मिट्टी की स्थिति देखकर ही करें. गमलों में बार-बार राख डालने से बचें. साथ ही, राख को यूरिया या दूसरी नाइट्रोजन वाली खाद के साथ मिलाकर न रखें.

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