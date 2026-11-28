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Radish Gardening: क्या घर में उगा सकते हैं मूली? जानें गमले से बीज तक का पूरा गणित
Radish Farming: सर्दियों में मूली की डिमांड काफी बढ़ जाती है. बहुत से घरों में लोग शौक से इसे खाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, इसे आप घर पर भी आसानी से उगा सकते हैं? आइए जानते हैं कैसे..
How To Grow Raddish: सर्दियों में मूली खाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है. इससे पराठे, सलाद और सब्जी जैसी कई स्वादिष्ट चीजें बनाई जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, आप इसे घर पर भी आसानी से उगा सकते हैं? इसके लिए आपको खेत या बड़े बगीचे की जरूरत नहीं है. घर की छत, बालकनी या आंगन में रखे गमले में भी मूली उगाई जा सकती है. बस सही गमला, मिट्टी, बीज और थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है.
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Published at : 28 Nov 2026 06:39 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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