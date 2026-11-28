25 से 60 दिनों में तैयार हो सकती है मूली: मूली की किस्म के हिसाब से इसकी फसल लगभग 25 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है. जब मूली की जड़ अच्छी मोटी हो जाए तो उसे मिट्टी से सावधानी से निकाल लें. ज्यादा देर तक मिट्टी में छोड़ने से मूली सख्त और रेशेदार हो सकती है.