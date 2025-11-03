भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार ODI वर्ल्ड कप जीत लिया है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना. 2005 और 2017 के बाद यह भारतीय टीम तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही थी, आखिरकार हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने कप जीत ही लिया. इस ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय टीम को लगभग 42 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड प्राइज मनी मिली है. महिला वर्ल्ड कप के लिए तकरीबन 123 करोड़ रुपये का प्राइज पूल तैयार किया गया था.

वर्ल्ड कप विजेता को कितनी प्राइज मनी?

वर्ल्ड कप 2025 का चैंपियन बनने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को लगभग 42 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली है. यह रकम 2023 मेंस वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया को मिली इनामी राशि से भी ज्यादा है. इसके अलावा विजेता बनने पर BCCI पहले ही टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपये की इनामी राशि देने की घोषणा कर चुकी है. ऑस्ट्रेलिया को उस समय करीब 33 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली थी. मगर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 42 करोड़ रुपये की राशि दी गई. वहीं उपविजेता रही दक्षिण अफ्रीकी टीम को लगभग 20 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली है.

सेमीफाइनल में जाने वाली टीमों, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पर भी पैसों की बारिश हुई है. दोनों टीमों को 11.95 करोड़ रुपये मिले हैं. कोई भी टीम खाली हाथ घर नहीं लौटी, क्योंकि लीग स्टेज में ही बाहर हो जाने वाली टीमों पर भी जमकर पैसा बरसा है.

टेबल में पांचवें (श्रीलंका) और छठे (न्यूजीलैंड) स्थान पर रहने वाली प्रत्येक टीम को 7.8 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं सातवें (बांग्लादेश) और आठवें नंबर पर रही पाकिस्तान, दोनों को 4.5 करोड़ रुपये मिले.

चैंपियन (भारत) - 42 करोड़

उपविजेता (दक्षिण अफ्रीका) - 20 करोड़

तीसरा स्थान (ऑस्ट्रेलिया) 11.95 करोड़

चौथा स्थान (इंग्लैंड) - 11.95 करोड़

पांचवां स्थान (श्रीलंका) - 7.8 करोड़

छठा स्थान (न्यूजीलैंड) - 7.8 करोड़

सातवां स्थान (बांग्लादेश) - 4.5 करोड़

आठवां स्थान (पाकिस्तान) - 4.5 करोड़

