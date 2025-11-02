Most Sixes In A Women's World Cup Edition: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज यानी 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जा रहा है. इस फाइनल मुकाबले में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 24 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्के की मदद से 34 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस पारी की बदौलत ऋचा ने इतिहास रच दिया है. वह अब वर्ल्ड कप के एक एडिशन सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. उनके नाम 2025 वर्ल्ड कप में अब 12 छक्के हैं. हालांकि, दूसरे नंबर पर मौजूद वेस्टइंडीज की डिएंड्रा डॉटिन और तीसरे नंबर की दक्षिण अफ्रीकी लिजेल ली के भी 12-12 सिक्स हैं.

महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली 5 बल्लेबाज

1. ऋचा घोष (भारत) - 12 छक्के

टीम इंडिया की विकेटकीपर ऋचा घोष महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज हैं. ऋचा ने 2025 के महिला वनडे वर्ल्ड कप में 12 छक्के लगाई हैं.

2. डिएंड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज) - 12 छक्के

महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली दूसरी बल्लेबाज वेस्टइंडीज की डिएंड्रा डॉटिन हैं. डॉटिन ने भी 2013 के महिला वनडे वर्ल्ड कप में 12 छक्के जड़ी थीं.

3. लिजेल ली (दक्षिण अफ्रीका) - 12 छक्के

दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली तीसरी बल्लेबाज हैं. लिजेल ने भी 2017 के महिला वनडे वर्ल्ड कप में 12 छक्के लगाई थीं.

4. हरमनप्रीत कौर (भारत) - 11 छक्के

महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली चौथी बल्लेबाज भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं. हरमनप्रीत ने 2017 के महिला वनडे वर्ल्ड कप में 11 छक्के जड़ी थीं.

5. नादिन डी क्लर्क (दक्षिण अफ्रीका) - 10 सिक्स

दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली पांचवीं बल्लेबाज हैं. नादिन ने 2025 के महिला वनडे वर्ल्ड कप में 10 छक्के लगाई हैं.

ऋचा ने तोड़ा हरमनप्रीत का रिकॉर्ड

ऋचा घोष ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो छक्के लगाकर, उन्होंने कुल 12 छक्कों के साथ भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के बेमिसाल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इसके साथ, ऋचा अब वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गईं हैं. हरमनप्रीत ने 2017 के वर्ल्ड कप में ये रिकॉर्ड बनाया था, उन्होंने उस वर्ल्ड कप में 11 छक्के लगाए थे. तब से ये रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर के ही नाम था.