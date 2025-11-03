हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट52 साल लगे, भारत की छोरियों ने वर्ल्ड कप जीत रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका हारा फाइनल; 25 साल बाद नया चैंपियन

52 साल लगे, भारत की छोरियों ने वर्ल्ड कप जीत रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका हारा फाइनल; 25 साल बाद नया चैंपियन

INDW vs SAW Final: भारतीय टीम आखिरकार 52 साल लंबे इंतजार के बाद पहली बार ODI वर्ल्ड चैंपियन बन गई है. भारत ने 2025 वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 03 Nov 2025 12:16 AM (IST)
भारतीय टीम आखिरकार 52 साल लंबे इंतजार के बाद पहली बार ODI वर्ल्ड चैंपियन बन गई है. भारत ने 2025 वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुई खिताबी भिड़ंत में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए स्कोरबोर्ड पर 298 रन लगाए थे. जवाब में लॉरा वुल्फार्ट ने शतकीय पारी खेल दक्षिण अफ्रीकी टीम की उम्मीद बनाए रखीं. उन्होंने 101 रन की पारी खेली. मगर शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा की घातक गेंदबाजी ने भारत को पहली बार विश्व विजेता बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में हुई थी, लेकिन भारतीय टीम अब तक कभी विश्व विजेता का तमगा हासिल नहीं कर पाई थी. आखिरकार हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने इतिहास रच डाला है. टीम इंडिया इससे पहले 2005 और 2017 का फाइनल खेल चुकी थी, लेकिन 2025 का साल भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय लिख चला है.

शेफाली 'द ग्रेट' वर्मा

शेफाली वर्मा बतौर रिप्लेसमेंट इस वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में खेलने आई थीं. कौन जानता था कि फाइनल में वो भारत की ऐतिहासिक जीत की हीरो बन जाएंगी. फाइनल मैच में उन्होंने 87 रनों की यादगार पारी खेली. कप्तान हरमनप्रीत ने उन्हें गेंद सौंप कर बहुत बड़ा दांव खेला. शेफाली 'सरप्राइज पैकेज' साबित हुईं. पहले उन्होंने सून लूस को आउट करके पनप रही बड़ी पार्टनरशिप को तोड़ा. मैरिजेन काप को भी उन्होंने आउट किया.

दीप्ति शर्मा का पंजा

जो योगदान बैटिंग में शेफाली वर्मा का रहा, वो गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा का रहा. उन्होंने 9.3 ओवर में केवल 39 रन देकर 5 विकेट लिए. दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लॉरा वुल्फार्ट को भी उन्होंने ही आउट किया, जिन्होंने 101 रन की शतकीय पारी के दौरान निरंतर टीम इंडिया की मुश्किल बढ़ाई हुई थी. वुल्फार्ट अकेले लड़ती रहीं, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिला.

25 साल बाद नया चैंपियन

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ही महिला ODI वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत पाई थीं. आखिरी बार महिला वनडे क्रिकेट को नया चैंपियन साल 2000 में मिला था, जब न्यूजीलैंड चैंपियन बनी थी. उससे पहले और उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही चैंपियन बनते आए हैं. अब 25 साल बाद भारत के रूप में महिला वनडे क्रिकेट को नया चैंपियन मिला है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 03 Nov 2025 12:04 AM (IST)
Deepti Sharma Shefali Verma INDW Vs SAW  India Vs South Africa World Cup Final
