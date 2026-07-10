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भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हवलदार बनने का मौका, 31 जुलाई तक करें आवेदन

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने हवलदार (सिक्योरिटी) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 10 Jul 2026 06:47 AM (IST)
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  • चयनित उम्मीदवारों को 20,500 से 79,000 रुपये वेतन मिलेगा.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने हवलदार (सिक्योरिटी) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. 

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का SSLC (10वीं) पास होना जरूरी है. इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव भी मांगा गया है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन में दिए गए सभी पात्रता मानदंड ध्यान से पढ़ लेने चाहिए. आवेदन से पहले शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लेना बेहतर रहेगा, ताकि आवेदन के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि न हो. अधूरी या गलत जानकारी के साथ किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकते.

अधिकतम आयु 43 वर्ष

हवलदार पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 43 वर्ष तय की गई है. आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी. ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष और एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी. आयु से संबंधित प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज आवेदन के समय निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने होंगे. पात्रता से जुड़ी सभी शर्तें आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ही मान्य होंगी.

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इतनी मिलेगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन दिया जाएगा. आधिकारिक सूचना के अनुसार, हवलदार पद पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को 20,500 रुपये से 79,000 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा. इसके अलावा कंपनी के नियमों के अनुसार अन्य भत्तों और सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा. महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा और अन्य सेवा लाभ कंपनी के लागू नियमों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे, जिससे उम्मीदवारों को बेहतर रोजगार सुरक्षा और सुविधाएं मिल सकेंगी.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को BEL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. भविष्य की जरूरत को देखते हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखना भी जरूरी है. ज्यादा डिटेल्स के लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक साईट की मदद ले सकते हैं. आवेदन जमा करने से पहले सभी दर्ज की गई जानकारी एक बार फिर जांच लें,

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Education BEL Jobs JObs BEL Recruitment
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