ICC और ECB पर भड़के बेन स्टोक्स? रिटायरमेंट VIDEO विवाद में दो शब्दों के जवाब से मचाई हलचल
बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट वीडियो विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए “Sack him” लिखा, जबकि आईसीसी संभावित नियम उल्लंघन को लेकर ईसीबी की जांच कर रही है.
इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने संन्यास से जुड़े वीडियो विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान उनके रिटायरमेंट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था. इसी मामले को लेकर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) सवालों के घेरे में आ गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया (PMOA) के नियमों के संभावित उल्लंघन को लेकर ईसीबी को पत्र भेजा है. बेन स्टोक्स पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि उनके खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर किसी कार्रवाई की संभावना बेहद कम है. हालांकि अब सभी की नजर इस बात पर है कि आईसीसी ईसीबी के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या सिर्फ चेतावनी देकर मामले को समाप्त कर देता है.
दो शब्दों में दिया जवाब
इस पूरे विवाद के बीच बेन स्टोक्स ने सोशल मीडिया पर सिर्फ दो शब्द लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, “Sack him” (उसे बर्खास्त करो). उनका यह जवाब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोग इसे आईसीसी और ईसीबी पर तंज के तौर पर देख रहे हैं. स्टोक्स की इस प्रतिक्रिया के बाद रिटायरमेंट वीडियो को लेकर शुरू हुआ विवाद और ज्यादा चर्चा में आ गया है.
क्या है पूरा मामला?
न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टेस्ट के दौरान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था. इसके बाद ईसीबी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया. इस वीडियो में स्टोक्स ड्रेसिंग रूम में अपने साथियों को अपने संन्यास की जानकारी देते नजर आए. यह वीडियो टेस्ट मैच खत्म होने से पहले ही पोस्ट कर दिया गया था. इसी वजह से इसे पीएमओए नियमों के उल्लंघन से जोड़कर देखा जा रहा है.
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पीएमओए नियमों के तहत मैच के दौरान खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के लिए निर्धारित क्षेत्रों में रिकॉर्ड किए गए वीडियो और ऑडियो के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम हैं. इन नियमों के अनुसार ड्रेसिंग रूम में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ऑडियो नहीं होना चाहिए. साथ ही ऐसे वीडियो को मैच समाप्त होने से पहले सार्वजनिक भी नहीं किया जा सकता.
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