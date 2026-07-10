INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सICC और ECB पर भड़के बेन स्टोक्स? रिटायरमेंट VIDEO विवाद में दो शब्दों के जवाब से मचाई हलचल

ICC और ECB पर भड़के बेन स्टोक्स? रिटायरमेंट VIDEO विवाद में दो शब्दों के जवाब से मचाई हलचल

बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट वीडियो विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए “Sack him” लिखा, जबकि आईसीसी संभावित नियम उल्लंघन को लेकर ईसीबी की जांच कर रही है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 10 Jul 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने संन्यास से जुड़े वीडियो विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान उनके रिटायरमेंट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था. इसी मामले को लेकर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) सवालों के घेरे में आ गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया (PMOA) के नियमों के संभावित उल्लंघन को लेकर ईसीबी को पत्र भेजा है. बेन स्टोक्स पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि उनके खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर किसी कार्रवाई की संभावना बेहद कम है. हालांकि अब सभी की नजर इस बात पर है कि आईसीसी ईसीबी के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या सिर्फ चेतावनी देकर मामले को समाप्त कर देता है.

दो शब्दों में दिया जवाब

इस पूरे विवाद के बीच बेन स्टोक्स ने सोशल मीडिया पर सिर्फ दो शब्द लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, “Sack him” (उसे बर्खास्त करो). उनका यह जवाब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोग इसे आईसीसी और ईसीबी पर तंज के तौर पर देख रहे हैं. स्टोक्स की इस प्रतिक्रिया के बाद रिटायरमेंट वीडियो को लेकर शुरू हुआ विवाद और ज्यादा चर्चा में आ गया है.

क्या है पूरा मामला?

न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टेस्ट के दौरान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था. इसके बाद ईसीबी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया. इस वीडियो में स्टोक्स ड्रेसिंग रूम में अपने साथियों को अपने संन्यास की जानकारी देते नजर आए. यह वीडियो टेस्ट मैच खत्म होने से पहले ही पोस्ट कर दिया गया था. इसी वजह से इसे पीएमओए नियमों के उल्लंघन से जोड़कर देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें- IND vs ENG 4th T20I: 14 साल में पहली बार टूट सकता है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, चौथे टी20 में सीरीज बचाने की चुनौती

पीएमओए नियमों के तहत मैच के दौरान खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के लिए निर्धारित क्षेत्रों में रिकॉर्ड किए गए वीडियो और ऑडियो के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम हैं. इन नियमों के अनुसार ड्रेसिंग रूम में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ऑडियो नहीं होना चाहिए. साथ ही ऐसे वीडियो को मैच समाप्त होने से पहले सार्वजनिक भी नहीं किया जा सकता.

यह भी पढ़ें- FIFA World Cup 2026: पराग्वे की सीनेटर ने Mbappe को दी गाली, संसद में कहे अपशब्द; मचा बवाल

Published at : 10 Jul 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
ICC Ben Stokes England Cricket
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
ICC और ECB पर भड़के बेन स्टोक्स? रिटायरमेंट VIDEO विवाद में दो शब्दों के जवाब से मचाई हलचल
ICC और ECB पर भड़के बेन स्टोक्स? रिटायरमेंट VIDEO विवाद में दो शब्दों के जवाब से मचाई हलचल
स्पोर्ट्स
कितने भारतीय क्रिकेटरों को मिली है 'सर' की उपाधि? कौन देता है यह सम्मान? जानें इसके बारे में सबकुछ
कितने भारतीय क्रिकेटरों को मिली है 'सर' की उपाधि? कौन देता है यह सम्मान? जानें इसके बारे में सबकुछ
स्पोर्ट्स
6,6,6,6,6,4..., इंग्लैंड में वैभव सूर्यवंशी ने 168 के तूफानी स्ट्राइक रेट से बनाए इतने रन; चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए
6,6,6,6,6,4..., इंग्लैंड में वैभव सूर्यवंशी ने 168 के तूफानी स्ट्राइक रेट से बनाए इतने रन
स्पोर्ट्स
भारत से पहली बार टी20 सीरीज जीता इंग्लैंड, चौथे मैच में भी टीम इंडिया फुस्स; ब्रूक और सॉल्ट चमके
भारत से पहली बार टी20 सीरीज जीता इंग्लैंड, चौथे मैच में भी टीम इंडिया फुस्स; ब्रूक-सॉल्ट चमके
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के 'सुहागरात कोच' का बवाल ! | Train Honeymoon Coach Video
Monsoon Alert | Weather: भारी बारिश से कहीं सड़कें बनी तालाब, कहीं घरों में घुसा पानी | Delhi Rain
Monsoon Alert | Flood 2026 | Janhit: चमकते वादे, डूबी सड़कें...स्मार्ट सिटी की कड़वी हकीकत | Rain
UP Election 2027: रोजगार और महंगाई के मुद्दे छोड़ 'सनातन' पर होगा यूपी चुनाव? | Akhilesh Yadav
PM Modi in Australia: Melbourne में पीएम ने गिनाईं भारत की उपलब्धियां | Operation Sindoor |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR पानी-पानी, देश भर में आसमानी आफत की कहानी; कहीं लगा जाम, कहीं करंट से गई जान
दिल्ली-NCR पानी-पानी, देश भर में आसमानी आफत की कहानी; कहीं लगा जाम, कहीं करंट से गई जान
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में फिर एक्टिव हुए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, दतिया उपचुनाव में मिलेगा चुनावी मैदान? अटकलें तेज
मध्य प्रदेश में फिर एक्टिव हुए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, दतिया उपचुनाव में मिलेगा चुनावी मैदान?
विश्व
बदले की आग में उबल रहा ईरान, मशहद में नम आंखों के बीच अयातुल्ला अली खामनेई को किया गया सुपुर्द-ए-खाक
बदले की आग में उबल रहा ईरान, मशहद में नम आंखों के बीच खामनेई को किया गया सुपुर्द-ए-खाक
क्रिकेट
ZIM vs BAN: जिम्बाब्वे का एक और धमाका, बांग्लादेश को 13 रन से हराकर जीती सीरीज; कर दिया बड़ा कारनामा
जिम्बाब्वे का एक और धमाका, बांग्लादेश को 13 रन से हराकर जीती सीरीज; कर दिया बड़ा कारनामा
बॉलीवुड
'इक्का' की स्क्रीनिंग में दिखीं सनी देओल की पत्नी पूजा, अक्षय खन्ना को लेकर एक्टर ने कहा ये
'इक्का' की स्क्रीनिंग में दिखीं सनी देओल की पत्नी पूजा, अक्षय खन्ना को लेकर एक्टर ने कहा ये
विश्व
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
नौकरी
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हवलदार बनने का मौका, 31 जुलाई तक करें आवेदन
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हवलदार बनने का मौका, 31 जुलाई तक करें आवेदन
मोबाइल
iPhone Ultra से लेकर Galaxy Z Fold 8 तक, सबको है इन धाकड़ स्मार्टफोन्स का इंतजार
iPhone Ultra से लेकर Galaxy Z Fold 8 तक, सबको है इन धाकड़ स्मार्टफोन्स का इंतजार
ENT LIVE
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
ENT LIVE
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Embed widget