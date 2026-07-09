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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPF News: अब पूरा होगा 'अपना घर' बनाने का सपना, EPF लाया है नया तरीका, जानें कैसे मिलेगी मदद

EPF News: अब पूरा होगा 'अपना घर' बनाने का सपना, EPF लाया है नया तरीका, जानें कैसे मिलेगी मदद

EPF Advance: पिछले काफी समय में EPFO की वेबसाइट में कुछ अपडेट चल रहा था, जिसकी वजह से वेबसाइट बंद थी. लेकिन अब कई सारी नई सुविधाओं और अपडेट्स के साथ EPFO ने वापसी कर ली है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 09 Jul 2026 11:14 PM (IST)
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EPF News: पिछले कुछ समय से EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट मेंटेनेस के लिए बंद चल रही थी. अब इस वेबसाइट को नये तरीके से फिर से शुरू कर दिया गया है. लेकिन केवल वेबसाइट का ही नवीनीकरण नहीं हुआ है बल्कि कई और सुविधाएं अब इसके मेंबर्स के लिए आ गई हैं. जिससे उन्हें अपने भविष्य और सपनों को पूरा करने के लिए मदद मिलेगी. इसमें से एक सपना है 'अपना खुद का घर बनाना'.

अपने सपनों का आशियाना बनाना किसका सपना नहीं होता, अब ईपीएफ ने भी इसमें अपने सदस्यों की मदद करने का रास्ता खोज निकाला है. इस नए बदलाव से ईपीएफ की मदद से आप अपना सपनों का आशियाना बनवा या खरीद सकते हैं. आइये जानते हैं इस नई सुविधा के बारे में.

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EPF से बनेगा घर
दरअसल ये नई सुविधा है EPF Advance, जिसकी मदद से घर बनाना बेहद आसान हो गया है. अगर आपका भी ये सपना अब तक अधूरा है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की ये सुविधा आपके काफी काम आ सकती है. इसके बारे में EPFO के ऑफिशियल x (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर कर बताया गया है. यहां देखें पोस्ट:

इस पोस्ट के जरिए बताया गया है कि EPF एडवांस ने जीवन की जरूरतों को आसान बना दिया है. अब घर बनाने के लिए EPF एडवांस की मदद ले सकते हैं. इसके साथ ही बताया गया है कि अपने सपनों का घर बनाने में EPF आपकी किस तरह मदद कर सकता है.

EPF एडवांस की सुविधाएं

  • EPF एडवांस के जरिए खाते में जमा राशि का 75% तक एडवांस लिया जा सकता है.
  • इस सुविधा के जरिए घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदने में मदद मिल सकती है.
  • इस सुविधा की मदद से नया घर बना सकते हैं, होम लोन चुका सकते हैं.
  • घर या फ्लैट की मरम्मत, रिनोवेशन या सुधार का काम भी करवा सकते हैं.
  • इस सुविधा का लाभ वो उठा सकता है जिसे EPF का सदस्य बने कम से कम 12 महीने यानी 1 साल पूरा हो गया हो.
  • EPF सदस्यता के दौरान अधिकतम 5 बार हाउसिंग एडवांस लिया जा सकता है.

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कर्मचारियों को मिलेगी राहत
बता दें कि ये योजना खासतौर से उन कर्मचारियों के लिए राहत भरी है, जो अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं या पहले से लिए गए होम लोन का बोझ कम करना चाहते हैं. इससे बैंक से एक्स्ट्रा कर्ज लेने की जरूरत भी कम हो सकती है. हालांकि, EPF से एडवांस निकालने से आपके रिटायरमेंट फंड पर असर पड़ सकता है. इसलिए पैसे निकालने से पहले अपनी भविष्य की जरूरतों और बचत का भी ध्यान रखना जरूरी है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 09 Jul 2026 11:14 PM (IST)
Tags :
EPFO News EPFO EPF Adcance
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