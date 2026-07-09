EPF News: अब पूरा होगा 'अपना घर' बनाने का सपना, EPF लाया है नया तरीका, जानें कैसे मिलेगी मदद

EPF News: पिछले कुछ समय से EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट मेंटेनेस के लिए बंद चल रही थी. अब इस वेबसाइट को नये तरीके से फिर से शुरू कर दिया गया है. लेकिन केवल वेबसाइट का ही नवीनीकरण नहीं हुआ है बल्कि कई और सुविधाएं अब इसके मेंबर्स के लिए आ गई हैं. जिससे उन्हें अपने भविष्य और सपनों को पूरा करने के लिए मदद मिलेगी. इसमें से एक सपना है 'अपना खुद का घर बनाना'.

अपने सपनों का आशियाना बनाना किसका सपना नहीं होता, अब ईपीएफ ने भी इसमें अपने सदस्यों की मदद करने का रास्ता खोज निकाला है. इस नए बदलाव से ईपीएफ की मदद से आप अपना सपनों का आशियाना बनवा या खरीद सकते हैं. आइये जानते हैं इस नई सुविधा के बारे में.

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EPF से बनेगा घर

दरअसल ये नई सुविधा है EPF Advance, जिसकी मदद से घर बनाना बेहद आसान हो गया है. अगर आपका भी ये सपना अब तक अधूरा है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की ये सुविधा आपके काफी काम आ सकती है. इसके बारे में EPFO के ऑफिशियल x (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर कर बताया गया है. यहां देखें पोस्ट:

इस पोस्ट के जरिए बताया गया है कि EPF एडवांस ने जीवन की जरूरतों को आसान बना दिया है. अब घर बनाने के लिए EPF एडवांस की मदद ले सकते हैं. इसके साथ ही बताया गया है कि अपने सपनों का घर बनाने में EPF आपकी किस तरह मदद कर सकता है.

EPF एडवांस की सुविधाएं

EPF एडवांस के जरिए खाते में जमा राशि का 75% तक एडवांस लिया जा सकता है.

इस सुविधा के जरिए घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदने में मदद मिल सकती है.

इस सुविधा की मदद से नया घर बना सकते हैं, होम लोन चुका सकते हैं.

घर या फ्लैट की मरम्मत, रिनोवेशन या सुधार का काम भी करवा सकते हैं.

इस सुविधा का लाभ वो उठा सकता है जिसे EPF का सदस्य बने कम से कम 12 महीने यानी 1 साल पूरा हो गया हो.

EPF सदस्यता के दौरान अधिकतम 5 बार हाउसिंग एडवांस लिया जा सकता है.

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कर्मचारियों को मिलेगी राहत

बता दें कि ये योजना खासतौर से उन कर्मचारियों के लिए राहत भरी है, जो अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं या पहले से लिए गए होम लोन का बोझ कम करना चाहते हैं. इससे बैंक से एक्स्ट्रा कर्ज लेने की जरूरत भी कम हो सकती है. हालांकि, EPF से एडवांस निकालने से आपके रिटायरमेंट फंड पर असर पड़ सकता है. इसलिए पैसे निकालने से पहले अपनी भविष्य की जरूरतों और बचत का भी ध्यान रखना जरूरी है.