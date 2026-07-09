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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीशादी के बाद पैसों की नहीं होगी टेंशन, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से हर महीने आएंगे 9,000 रूपये

शादी के बाद पैसों की नहीं होगी टेंशन, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से हर महीने आएंगे 9,000 रूपये

Post Office MIS: पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में एकमुश्त निवेश पर सरकार की गारंटी के साथ हर महीने ब्याज मिलता है. पति-पत्नी संयुक्त खाता खोलकर लगभग 9,250 रुपये मासिक आय प्राप्त कर सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 09 Jul 2026 07:37 PM (IST)
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Post Office Monthly Income Scheme: अगर आप एक ऐसा निवेश चाहते हैं, जिसमें आपकी रकम पूरी तरह महफूज रहे और हर महीने तय रकम भी मिलती रहे तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. इसमें हर छोटे-बड़े  निवेश की गारंटी सरकार खुद देती है, इसलिए इसमें निवेश पर जोखिम बेहद कम माना जाता है.

इसकी सबसे खास बात यह है कि इस स्कीम में एक बबार पैसे जमा करने के बाद आप हर महीने ब्याज के रूप में नियमित कमाई कर सकते हैं. खासकर पति-पत्नी ज्वाइंट खाता खुलवा कर हर महीने 9,250 रुपये की इनकम का फायदा उठा सकते हैं.

कितना निवेश और कितनी होगी मासिक कमाई?

पोस्ट ऑफिस MIS एक वन-टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है. ऐसे में जब आप इस एक बार निवेश करते है, तो आपको अगले महीने से ही ब्याज के रूप में नियमित आय मिलनी शुरू हो जाती है. साथ ही यह स्कीम मैच्योरिटी तक जारी रहती है.

  • सिंगल अकाउंट: अधिकतम 9 लाख रुपये तक निवेश
  • ज्वाइंट अकाउंट: अधिकतम 15 लाख रुपये तक निवेश (दोनों खाताधारकों की बराबर हिस्सेदारी होना जरूरी है)

यानी अगर पति-पत्नी मिलकर ज्वाइंट खाते में 15 लाख का निवेश करते हैं, तो उन दोनों कपल 7.4% सालाना ब्याज के हिसाब से हर महीने करीब 9,250 ब्याज के रूप में मिलेंगे. यह ऑप्शन उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, जो हर महीने रेगुलर कमाई चाहते हैं.

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पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की खास बातें

  • इस स्कीम पर फिलहाल 7.4% सालाना ब्याज है, जिससे आपको हर महीने नियमित आय मिलता है. 
  • इसमें निवेश की अवधि 5 साल तय की गई है.
  • 5 साल पूरी होने के बाद निवेश की गई मूल राशि आपको वापस मिल जाती है.
  • इसमें आप कम से कम 1,000 से निवेश शुरू कर सकते हैं.

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

इस योजना में मिलने वाला ब्याज आप मंथली, तिमाही, छमाही या सालाना के आधार पर भी ले सकते हैं. हालांकि 5 साल की मैच्योरिटी पूरी होने से पहले आप खाता बंद करवाते हैं, तो आपको कुछ घाटे का सौदा भी हो सकता है.

  • 1 से 3 साल के बीच खाता बंद कराने पर मूलधन का 2% काटा जाता है.
  • वहीं 3 से 5 साल के बीच खाता बंद कराने पर 1% की कटौती होती है.
  • खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में मैच्योरिटी से पहले भी अकाउंट बंद किया जा सकता है और जमा राशि नॉमिनी की दे दी जाती है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Monthly Income Utility News Post Office MIS Safe Investment
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