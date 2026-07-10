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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTraffic Challan: RTO से आया है चालान का मैसेज? लिंक पर क्लिक करने से पहले पढ़ लें पूरी खबर, सरकार ने बताया सच

Traffic Challan: RTO से आया है चालान का मैसेज? लिंक पर क्लिक करने से पहले पढ़ लें पूरी खबर, सरकार ने बताया सच

RTO Traffic Challan: क्या आपके पास कोई ऐसा मैसेज आया है कि आपका ट्रैफिक चालान पेंडिंग है? अगर हां तो पहले ये खबर पढ़ लें और फिर ही उस मैसेज को खोलकर किसी लिंक पर क्लिक करें.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 10 Jul 2026 07:39 AM (IST)
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RTO Traffic Challan: आम जनता की सहूलियतों के लिए सरकार ने अब ऑनलाइन या मैसेज के जरिए भी जनता से संपर्क करते हैं. लेकिन क्या ये मैसेज या लिंक्स ऑथेंटिक होते हैं? इस बारे में पता चलना काफी मुश्किल है. जैसे इन दिनों कई लोगों के पास ऐसे SMS और व्हॉट्सएप पर लिंक्स और एपीके फाइल्स आ रही हैं, जिनमें उनके बकाया ट्रैफिक चालान के बारे में बताया जा रहा है. क्या ये मैसेज और लिंक्स सच्चे हैं?

दरअसल इन दिनों कई लोगों के पास RTO के नाम से ट्रैफिक चाला भरने के लिए मैसेज आ रहे हैं, जिनमें एपीके फाइल और कुछ लिंक्स होते हैं. अब सरकार की आधिकारिक जांच एजेंसी ने इस मैसेज की सच्चाई उजागर की है.

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क्या है सच्चाई?
सरकारी एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने लोगों के पास पहुंच रहे इन मैसेजेस की सच्चाई का खुलासा किया है. पीआईबी के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में इन मैसेजेस की सच्चाई बताते हुए इसे पूरी तरह से फेक बताया है.

इसके साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, 'ट्रैफिक चालान का SMS आया है? पहले जांचें, फिर ही कोई कदम उठाएं. आजकल साइबर ठग फर्जी RTO ई-चालान के एसएमएस और व्हॉट्सएप मैसेज भेज रहे हैं. ये मैसेज बिल्कुल असली जैसे दिखते हैं और इनमें नकली लिंक, APK फाइल या PDF भेजी जाती है. अगर आप ऐसे लिंक पर क्लिक करते हैं या APK फाइल इंस्टॉल करते हैं, तो आपके OTP, बैंक अकाउंट और UPI की जानकारी साइबर ठगों के हाथ लग सकती है. इससे आपके खाते से बिना अनुमति के पैसे भी निकाले जा सकते हैं.'

इसके साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, जैसे:

  • एसएमएस या व्हॉट्सएप में आए चालान के लिंक पर क्लिक न करें.
  • मैसेज में भेजी गई APK फाइल कभी इंस्टॉल न करें.
  • ट्रैफिक चालान की जानकारी हमेशा सरकारी ई-चालान वेबसाइट पर जाकर ही चेक करें.

इसके साथ ही जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है और किसी भी संदिग्ध लिंक या मैसेज पर भरोसा न करने के लिए भी कहा गया है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 10 Jul 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
Traffic Challan PIB Fact Check
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