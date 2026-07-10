RTO से आया है चालान का मैसेज? लिंक पर क्लिक करने से पहले पढ़ लें पूरी खबर, सरकार ने बताया सच

RTO Traffic Challan: आम जनता की सहूलियतों के लिए सरकार ने अब ऑनलाइन या मैसेज के जरिए भी जनता से संपर्क करते हैं. लेकिन क्या ये मैसेज या लिंक्स ऑथेंटिक होते हैं? इस बारे में पता चलना काफी मुश्किल है. जैसे इन दिनों कई लोगों के पास ऐसे SMS और व्हॉट्सएप पर लिंक्स और एपीके फाइल्स आ रही हैं, जिनमें उनके बकाया ट्रैफिक चालान के बारे में बताया जा रहा है. क्या ये मैसेज और लिंक्स सच्चे हैं?

दरअसल इन दिनों कई लोगों के पास RTO के नाम से ट्रैफिक चाला भरने के लिए मैसेज आ रहे हैं, जिनमें एपीके फाइल और कुछ लिंक्स होते हैं. अब सरकार की आधिकारिक जांच एजेंसी ने इस मैसेज की सच्चाई उजागर की है.

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क्या है सच्चाई?

सरकारी एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने लोगों के पास पहुंच रहे इन मैसेजेस की सच्चाई का खुलासा किया है. पीआईबी के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में इन मैसेजेस की सच्चाई बताते हुए इसे पूरी तरह से फेक बताया है.

🚨 Got an SMS saying your traffic challan is pending?STOP! Verify first.



Scammers are sending fake RTO e-challan links, APKs & PDFs via SMS/WhatsApp that look official.⚠️



Clicking such links can compromise your OTPs and lead to unauthorised bank/UPI transactions.



Stay Safe 👇… pic.twitter.com/EmsIgeBHOo — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 9, 2026

इसके साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, 'ट्रैफिक चालान का SMS आया है? पहले जांचें, फिर ही कोई कदम उठाएं. आजकल साइबर ठग फर्जी RTO ई-चालान के एसएमएस और व्हॉट्सएप मैसेज भेज रहे हैं. ये मैसेज बिल्कुल असली जैसे दिखते हैं और इनमें नकली लिंक, APK फाइल या PDF भेजी जाती है. अगर आप ऐसे लिंक पर क्लिक करते हैं या APK फाइल इंस्टॉल करते हैं, तो आपके OTP, बैंक अकाउंट और UPI की जानकारी साइबर ठगों के हाथ लग सकती है. इससे आपके खाते से बिना अनुमति के पैसे भी निकाले जा सकते हैं.'

इसके साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, जैसे:

एसएमएस या व्हॉट्सएप में आए चालान के लिंक पर क्लिक न करें.

मैसेज में भेजी गई APK फाइल कभी इंस्टॉल न करें.

ट्रैफिक चालान की जानकारी हमेशा सरकारी ई-चालान वेबसाइट पर जाकर ही चेक करें.

इसके साथ ही जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है और किसी भी संदिग्ध लिंक या मैसेज पर भरोसा न करने के लिए भी कहा गया है.

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