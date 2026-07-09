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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीHumidity Tips: उमस भरी गर्मी ने कर रखा है परेशान? बिना एसी ऐसे रखें कमरा ठंडा और फ्रेश

Humidity Tips: उमस भरी गर्मी ने कर रखा है परेशान? बिना एसी ऐसे रखें कमरा ठंडा और फ्रेश

Monsoon Humidity: मानसून में बढ़ी नमी से कमरे में उमस बढ़ जाती है. बिना एसी भी कुछ आसान उपाय अपनाकर नमी कम की जा सकती है और कमरा ठंडा व आरामदायक रखा जा सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 09 Jul 2026 08:10 PM (IST)
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Room Cooling Tips: मानसून के दौरान तापमान भले ही ज्यादा न हो, लेकिन हवा में बढ़ी नमी घर के अंदर अक्सर चिपचिपाहट और घुटन पैदा कर देती है. ऐसे में जब हम पंखा या कूलर चलते हैं तब भी हमें कमरा ठंडा महसूस नहीं होता. अगर आपके साथ भी यही परेशानी है, तो आप कुछ आसान टिप्स को अपनाकर बिना एसी के भी अपने कमरे को पहले से ज्यादा आरामदायक बना सकते हैं. 

दरअसल, कमरे में बढ़ती उमस की सबसे बड़ी वजह हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी होती है. ऐसे में सिर्फ तापमान कम करना ही काफी नहीं होता, बल्कि कमरे की नमी को कम करना बेहद जरूरी होता है. इसलिए आप कुछ छोटी-छोटी आदतें को अपने रोजमर्रा में शामिल कर कमरे में ताजी हवा बनाए रख सकते हैं. साथ ही  चिपचिपी गर्मी से भी राहत पा सकते हैं.

क्या है कमरे की उमस कम करने के तरीके?

  • दोपहर के समय कमरे के खिड़कियों पर हल्के रंग के सूती पर्दे लगाएं. 
  • कमरे की खिड़कियां और दरवाजे कुछ समय के लिए खोल दें, ताकि हवा ताजी कमरे के अंदर या सके और बंद हवा बाहर निकल सके.
  • अगर आपके पास एग्जॉस्ट फैन है, तो उसे रोजाना कुछ देर के लिए अपने कमरे में जरूर चलाएं. ऐसा करने से आपके कमरे में जमा गर्म और नम हवा बाहर आसानी से निकल सकती है. 
  • टेबल फैन के सामने बर्फ से भरा बर्तन रखें, ताकि आपको फैन की हवा ठंडी महसूस हो और गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकें.

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इन गलतियों से बढ़ सकती है कमरे की नमी

  • कमरे को बेवजह पूरी तरह बंद करने से बचें. 
  • बारिश के मौसम में ज्यादातर लोग कमरे अंदर गीले कपड़े सुखाने लगते है, ऐसे में ये गलती करने से बचें, क्योंकि इससे हवा में नमी बढ़ जाती है.
  • जरूरत से ज्यादा पोछा लगाने या कमरे में पानी जमा रहने से भी उमस बढ़ सकती है.
  • अगर कूलर चला रहे हैं और बाहर पहले से ही नमी ज्यादा है, तो लगातार पानी वाला मोड इस्तेमाल करने से बचें.

उमस से राहत पाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

  • सुबह और शाम के समय प्राकृतिक हवा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. 
  • कमरे में जरूरत से ज्यादा नमी पैदा करने वाली चीजों का इस्तेमाल कतई न करें. 
  • अगर आपके एसी नहीं है, तब भी वेंटिलेशन और पंखे का इस्तेमाल कर कमरे को पहले के मुकाबले में ज्यादा ठंडा और फ्रेश रख सकते हैं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 08:10 PM (IST)
Tags :
Utility News Monsoon Humidity Room Cooling Tips Humidity Tips
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