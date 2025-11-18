एक्सप्लोरर
स्लीपर के टिकट पर मुफ्त में कर सकते हैं AC कोच में सफर, बस करना होगा इतना सा काम
Train Ticket Upgradation: स्लीपर टिकट होने पर भी AC में जगह मिल सकती है. जान लीजिए इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है. जिससे आप कम पैसों में AC में सफर कर सकते हैं.
देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन के जरिये सफर करते हैं और हर कोई चाहता है कि कम पैसे में ज्यादा आराम मिल जाए. यही वजह है कि लोग अक्सर स्लीपर टिकट लेकर भी सोचते रहते हैं कि काश AC कोच में बैठने का मौका मिल जाए.
Published at : 18 Nov 2025 12:11 PM (IST)
