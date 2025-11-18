हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीस्लीपर के टिकट पर मुफ्त में कर सकते हैं AC कोच में सफर, बस करना होगा इतना सा काम

स्लीपर के टिकट पर मुफ्त में कर सकते हैं AC कोच में सफर, बस करना होगा इतना सा काम

Train Ticket Upgradation: स्लीपर टिकट होने पर भी AC में जगह मिल सकती है. जान लीजिए इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है. जिससे आप कम पैसों में AC में सफर कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Nov 2025 12:11 PM (IST)
Train Ticket Upgradation: स्लीपर टिकट होने पर भी AC में जगह मिल सकती है. जान लीजिए इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है. जिससे आप कम पैसों में AC में सफर कर सकते हैं.

देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन के जरिये सफर करते हैं और हर कोई चाहता है कि कम पैसे में ज्यादा आराम मिल जाए. यही वजह है कि लोग अक्सर स्लीपर टिकट लेकर भी सोचते रहते हैं कि काश AC कोच में बैठने का मौका मिल जाए.

1/6
कई बार लोगों के पास एसी कोच की टिकट बुक करने के पैसे नहीं होते इसलिए वह स्लीपर में टिकट बुक करवा कर सफर करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि स्लीपर की टिकट पर भी आप AC कोच में सफर कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए पहले आपको एक काम करना होगा.
कई बार लोगों के पास एसी कोच की टिकट बुक करने के पैसे नहीं होते इसलिए वह स्लीपर में टिकट बुक करवा कर सफर करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि स्लीपर की टिकट पर भी आप AC कोच में सफर कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए पहले आपको एक काम करना होगा.
2/6
आपको बता दें रेलवे सफर के दौरान कई बार सीटों का रीअरेजमेंट करता है. मतलब अगर AC कोच में कुछ सीटें खाली रह जाती हैं. तो सिस्टम उन पर दूसरे कोच के यात्रियों को शिफ्ट कर सकता है. पूरा प्रोसेस ऑटोमैटिक होता है. इसलिए आपकी स्लीपर टिकट भी AC में कन्वर्ट हो सकती है.
आपको बता दें रेलवे सफर के दौरान कई बार सीटों का रीअरेजमेंट करता है. मतलब अगर AC कोच में कुछ सीटें खाली रह जाती हैं. तो सिस्टम उन पर दूसरे कोच के यात्रियों को शिफ्ट कर सकता है. पूरा प्रोसेस ऑटोमैटिक होता है. इसलिए आपकी स्लीपर टिकट भी AC में कन्वर्ट हो सकती है.
3/6
इस सुविधा का फायदा लेने के लिए आपको IRCTC से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते वक्त एक ऑप्शन पर क्लिक करना होता है. जब आप टिकट बुकिंग डिटेल्स दर्ज करते हैं तो वहां Are you willing to be upgraded to a higher class? का ऑप्शन दिखता है. उसमें yes पर क्लिक करना होता है.
इस सुविधा का फायदा लेने के लिए आपको IRCTC से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते वक्त एक ऑप्शन पर क्लिक करना होता है. जब आप टिकट बुकिंग डिटेल्स दर्ज करते हैं तो वहां Are you willing to be upgraded to a higher class? का ऑप्शन दिखता है. उसमें yes पर क्लिक करना होता है.
4/6
इसमें अगर आप No सिलेक्ट करते हैं. तो आपका टिकट चेंज नहीं होता है. वहीं अगर आप कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करते. तो अपने आप Yes सिलेक्ट हो जाता है. यानी अगर स्लीपर में टिकट नहीं हुई और AC में हुई तो आपकी टिकट AC में अपग्रेड हो जाएगी.
इसमें अगर आप No सिलेक्ट करते हैं. तो आपका टिकट चेंज नहीं होता है. वहीं अगर आप कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करते. तो अपने आप Yes सिलेक्ट हो जाता है. यानी अगर स्लीपर में टिकट नहीं हुई और AC में हुई तो आपकी टिकट AC में अपग्रेड हो जाएगी.
5/6
यह सुविधा रेलवे की ओर से दी जाती है और इसके लिए आपसे कोई एक्सट्रा नहीं लिया जाता. अगर AC में सीटें खाली मिल गईं तो स्लीपर टिकट पर भी आपको AC कोच में अच्छे से आरामदायक सफर कर सकते हैं.
यह सुविधा रेलवे की ओर से दी जाती है और इसके लिए आपसे कोई एक्सट्रा नहीं लिया जाता. अगर AC में सीटें खाली मिल गईं तो स्लीपर टिकट पर भी आपको AC कोच में अच्छे से आरामदायक सफर कर सकते हैं.
6/6
इसके अलावा अगर AC कोच में सीटें खाली हैं. तो TTE स्लीपर टिकट वाले यात्रियों को AC कोच में अपग्रेड कर सकता है. खासकर नाइट ट्रेनों में यह चांस ज्यादा बन जाता है. क्योंकि कुछ लोग आखिरी वक्त में नहीं चढ़ते. हालांकि यह उपलब्धता के आधार पर होता है.
इसके अलावा अगर AC कोच में सीटें खाली हैं. तो TTE स्लीपर टिकट वाले यात्रियों को AC कोच में अपग्रेड कर सकता है. खासकर नाइट ट्रेनों में यह चांस ज्यादा बन जाता है. क्योंकि कुछ लोग आखिरी वक्त में नहीं चढ़ते. हालांकि यह उपलब्धता के आधार पर होता है.
Published at : 18 Nov 2025 12:11 PM (IST)
