स्लीपर के टिकट पर मुफ्त में कर सकते हैं AC कोच में सफर, बस करना होगा इतना सा काम

कई बार लोगों के पास एसी कोच की टिकट बुक करने के पैसे नहीं होते इसलिए वह स्लीपर में टिकट बुक करवा कर सफर करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि स्लीपर की टिकट पर भी आप AC कोच में सफर कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए पहले आपको एक काम करना होगा.