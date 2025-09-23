हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितने दिन पहले करा सकते हैं ट्रेन का पूरा कोच बुक, जान लीजिए पूरा तरीका

कितने दिन पहले करा सकते हैं ट्रेन का पूरा कोच बुक, जान लीजिए पूरा तरीका

Train Full Coach Booking Process: किसी बड़े ग्रुप या परिवार की ट्रेन के फुल कोच की बुकिंग के लिए क्या है प्रक्रिया? जान लीजिए इससे जुड़े नियम और तरीके.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Sep 2025 03:32 PM (IST)
Train Full Coach Booking Process: किसी बड़े ग्रुप या परिवार की ट्रेन के फुल कोच की बुकिंग के लिए क्या है प्रक्रिया? जान लीजिए इससे जुड़े नियम और तरीके.

देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. कई बार लोग परिवार परिवार के साथ ट्रैवल करते हैं तो कई बार किसी बड़े ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हैं. ऐसे में कई बार लोगों के मन में ख्याल आता है. क्या वह पूरा कोच भी बुक कर सकते हैं.

अगर आप किसी बड़े ग्रुप के साथ या अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रेन से कहीं जाना चाहते हैं. और उसके लिए आप ट्रेन का कोच बुक करना चाहते हैं. तो रेलवे की ओर से आपको इसकी सहूलियत मिलती है. कुछ नियम और प्रक्रिया तय की गई है.
अगर आप किसी बड़े ग्रुप के साथ या अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रेन से कहीं जाना चाहते हैं. और उसके लिए आप ट्रेन का कोच बुक करना चाहते हैं. तो रेलवे की ओर से आपको इसकी सहूलियत मिलती है. कुछ नियम और प्रक्रिया तय की गई है.
कई लोग सोचते हैं कि पूरे कोच बुक करना बहुत मुश्किल काम है. नार्मली पूरे कोच को बुक करना उन यात्रियों के लिए होता है जो बड़े ग्रुप, ऑफिस टीम या किसी इवेंट के लिए सफर कर रहे हैं. इसमें सीटों की संख्या और ट्रेन की उपलब्धता दोनों मायने रखते हैं.
कई लोग सोचते हैं कि पूरे कोच बुक करना बहुत मुश्किल काम है. नार्मली पूरे कोच को बुक करना उन यात्रियों के लिए होता है जो बड़े ग्रुप, ऑफिस टीम या किसी इवेंट के लिए सफर कर रहे हैं. इसमें सीटों की संख्या और ट्रेन की उपलब्धता दोनों मायने रखते हैं.
आम रिजर्वेशन की तुलना में इसमें थोड़ा ज्यादा प्लानिंग और एप्लीकेशन की जरूरत होती है.रेलवे के नियम के मुताबिक नॉर्मल रिजर्वेशन की तरह ही यह भी 60 दिन पहले से खुलता है. लेकिन पूरे कोच बुक करने के लिए अलग से प्रोसेस होती है
आम रिजर्वेशन की तुलना में इसमें थोड़ा ज्यादा प्लानिंग और एप्लीकेशन की जरूरत होती है.रेलवे के नियम के मुताबिक नॉर्मल रिजर्वेशन की तरह ही यह भी 60 दिन पहले से खुलता है. लेकिन पूरे कोच बुक करने के लिए अलग से प्रोसेस होती है
यात्री को ट्रेन के स्टेशन मास्टर या रेलवे ऑफिस से संपर्क करना पड़ता है. इसके लिए एप्लीकेशन फार्म और यात्रियों की लिस्ट देना जरूरी होता है. पूरा कोच बुक कराने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा सीटों की उपलब्धता चेक की जाती है.
यात्री को ट्रेन के स्टेशन मास्टर या रेलवे ऑफिस से संपर्क करना पड़ता है. इसके लिए एप्लीकेशन फार्म और यात्रियों की लिस्ट देना जरूरी होता है. पूरा कोच बुक कराने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा सीटों की उपलब्धता चेक की जाती है.
ट्रेन के पब्लिक रिजर्वेशन से पहले ही यह प्रक्रिया शुरू होती है. कई बार अधिकारियों से व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ता है और आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद ही पूरा कोच ब्लॉक किया जाता है. इसमें पेमेंट की प्रक्रिया भी अलग होती है.
ट्रेन के पब्लिक रिजर्वेशन से पहले ही यह प्रक्रिया शुरू होती है. कई बार अधिकारियों से व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ता है और आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद ही पूरा कोच ब्लॉक किया जाता है. इसमें पेमेंट की प्रक्रिया भी अलग होती है.
पूरे कोच के लिए नार्मल टिकटिंग से ज्यादा फीस लग सकती है और पेमेंट ऑनलाइन या रेलवे चालान के जरिए किया जा सकता है. भुगतान पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद ही सीटें ब्लॉक होती हैं. इस तरह सुनिश्चित होता है कि कोई सीट खाली न रहे.
पूरे कोच के लिए नार्मल टिकटिंग से ज्यादा फीस लग सकती है और पेमेंट ऑनलाइन या रेलवे चालान के जरिए किया जा सकता है. भुगतान पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद ही सीटें ब्लॉक होती हैं. इस तरह सुनिश्चित होता है कि कोई सीट खाली न रहे.
Published at : 23 Sep 2025 03:32 PM (IST)
Embed widget