कितने दिन पहले करा सकते हैं ट्रेन का पूरा कोच बुक, जान लीजिए पूरा तरीका

कई लोग सोचते हैं कि पूरे कोच बुक करना बहुत मुश्किल काम है. नार्मली पूरे कोच को बुक करना उन यात्रियों के लिए होता है जो बड़े ग्रुप, ऑफिस टीम या किसी इवेंट के लिए सफर कर रहे हैं. इसमें सीटों की संख्या और ट्रेन की उपलब्धता दोनों मायने रखते हैं.