हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीकहीं आपका गैस सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं चेक

कहीं आपका गैस सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं चेक

Cylinder Expiry Date: गैस सिलेंडर पर इस जगह लिखी होती है एक्सपायरी डेट. जिसमें A, B, C या D के बाद नंबर देख के पता लगा सकते हैं. कब एक्सपायर होने वाला है सिलेडंर.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Dec 2025 12:27 PM (IST)
Cylinder Expiry Date: गैस सिलेंडर पर इस जगह लिखी होती है एक्सपायरी डेट. जिसमें A, B, C या D के बाद नंबर देख के पता लगा सकते हैं. कब एक्सपायर होने वाला है सिलेडंर.

घर में रखा गैस सिलेंडर हम रोज इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बहुत से लोगों को इसकी वैलेडिटी का पता नहीं होता है. लोग जानते ही नहीं है कि सिलेंडर भी एक्सपायर हो जाता है. और एक्सपायर सिलेंडर चलाना खतरे को दावत देना है. इसलिए सिलेंडर की एक्सपायरी डेट चेक करना जरूरी है.

जैसे खाने की चीजों या दवाओं पर एक्सपायरी लिखी होती है. उसी तरह एलपीजी सिलेंडर की भी एक तय वैधता होती है. फर्क बस इतना है कि इसे ज्यादा लोग नोटिस नहीं करते. एक्सपायर सिलेंडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए.
घर में मौजूद सिलेंडर की तारीख देखकर आप तुरंत समझ सकते हैं कि वह सुरक्षित है या नहीं. सिलेंडर की एक्सपायरी किसी लेबल पर नहीं. बल्कि उसी पर दर्ज होती है. आपने अक्सर सिलेंडर के नीचे की ओर या ऊपर की पट्टी पर A-27, B-28, C-29 या D-30 जैसे कोड देखे होंगे.
यही कोड उसकी एक्सपायरी डेट बताते हैं. इन्हें समझना आसान है. इन कोड में मौजूद अक्षर महीनों की रेंज बताते हैं. A का मतलब जनवरी से मार्च, B का अप्रैल से जून, C का जुलाई से सितंबर और D का अक्टूबर से दिसंबर होता है. यानी अक्षर देखकर आप तुरंत समझ जाते हैं कि वह किस तिमाही को कवर करता है.
यह तरीका देशभर में एक जैसा चलता है. जिससे ग्राहक आसानी से पहचान सकें. अब बात आती है अक्षर के साथ लिखे नंबर की. यह नंबर उस साल को दर्शाता है जिसमें सिलेंडर एक्सपायर होता है. जैसे D-30 लिखा मिले तो समझ लें यह सिलेंडर साल 2030 की अक्टूबर से दिसंबर वाली अवधि में एक्सपायर होगा.
इस तारीख के बाद इसका इस्तेमाल सेफ नहीं माना जाता. इसलिए इसे तुरंत बदलवाना चाहिए. इसी तरह अगर किसी सिलेंडर पर B-28 लिखा दिखे तो इसका मतलब है कि उसकी वैधता 2028 की अप्रैल से जून वाली अवधि तक है.
यह तरीका काफी आसान है और हर उपभोक्ता घर बैठे समझ सकता है. इसलिए जब सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हों. तो पहले इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है. अगर तारीख निकल चुकी है या बहुत पास है. तो नया सिलेंडर मंगवा लें.
Published at : 05 Dec 2025 12:27 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

