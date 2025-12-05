एक्सप्लोरर
कहीं आपका गैस सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं चेक
Cylinder Expiry Date: गैस सिलेंडर पर इस जगह लिखी होती है एक्सपायरी डेट. जिसमें A, B, C या D के बाद नंबर देख के पता लगा सकते हैं. कब एक्सपायर होने वाला है सिलेडंर.
घर में रखा गैस सिलेंडर हम रोज इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बहुत से लोगों को इसकी वैलेडिटी का पता नहीं होता है. लोग जानते ही नहीं है कि सिलेंडर भी एक्सपायर हो जाता है. और एक्सपायर सिलेंडर चलाना खतरे को दावत देना है. इसलिए सिलेंडर की एक्सपायरी डेट चेक करना जरूरी है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 05 Dec 2025 12:27 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
निवास प्रमाण पत्र अब मिनटों में बन जाएगा, जान लें इसके लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
यूटिलिटी
6 Photos
2100 नहीं अब इस राज्य की महिलाओं के खाते में आएंगे 6300 रुपये, सरकार ने बदल दिया प्लान
यूटिलिटी
6 Photos
लगातार 3 बार से नहीं आई पीएम किसान की किस्त, कैसे करें अप्लाई कि मिल जाए पूरा पैसा?
यूटिलिटी
6 Photos
सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी सैलरी होनी जरूरी? जान लें हर नियम
यूटिलिटी
6 Photos
पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के लिए बड़ी मदद, मिलते हैं इतने रुपये, जानिए क्या है प्रक्रिया
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
Putin India Visit: 'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की चीन में गूंज, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिदों और मदरसों में भी लगें CCTV कैमरा', BJP सांसद अरुण गोविल ने सदन में उठाई मांग
इंडिया
पुतिन आए, बड़ा बिजनेस लाए! क्या अमेरिका को 440 वोल्ट का झटका देंगे रूस-भारत? यहां है मौका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion