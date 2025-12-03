हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीलगातार 3 बार से नहीं आई पीएम किसान की किस्त, कैसे करें अप्लाई कि मिल जाए पूरा पैसा?

लगातार 3 बार से नहीं आई पीएम किसान की किस्त, कैसे करें अप्लाई कि मिल जाए पूरा पैसा?

PM Kisan Yojana: अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और पिछली तीन किस्तें नहीं मिली हैं. तो यह समझ लें कि ऐसा होने पर आगे क्या कदम उठाने होंगे. जिससे रकम फिर से मिल सके.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Dec 2025 02:55 PM (IST)
PM Kisan Yojana: अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और पिछली तीन किस्तें नहीं मिली हैं. तो यह समझ लें कि ऐसा होने पर आगे क्या कदम उठाने होंगे. जिससे रकम फिर से मिल सके.

सरकार देश के किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. जिनसे किसानों को लाभ मिलता है. देश में आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं. जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है. और खेती के जरिए जिनकी ज्यादा कमाई भी नहीं हो पाती.

1/6
भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के सीमांत किसानों के लिए काफी मददगार साबित होती है. सरकार की ओर से इस योजना के तहत साल भर में तीन किस्तों में 6000 रुपये दिए जाते हैं. अब तक योजना की कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं.
भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के सीमांत किसानों के लिए काफी मददगार साबित होती है. सरकार की ओर से इस योजना के तहत साल भर में तीन किस्तों में 6000 रुपये दिए जाते हैं. अब तक योजना की कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं.
2/6
लेकिन कई किसानों को पिछले कई महीनों से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिल रही है. वहीं अगर तीन किस्तें रोक दी जाएं तो परेशानी बढ़ जाती है और कई बार वजह भी समझ नहीं आती. ऐसे में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस्त रुकती क्यों है.
लेकिन कई किसानों को पिछले कई महीनों से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिल रही है. वहीं अगर तीन किस्तें रोक दी जाएं तो परेशानी बढ़ जाती है और कई बार वजह भी समझ नहीं आती. ऐसे में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस्त रुकती क्यों है.
3/6
किस्त रुकने की सबसे आम वजह ईकेवाईसी का अपडेट न होना है. अगर आपका आधार आपके बैंक खाते या पीएम किसान पोर्टल से लिंक नहीं है. तो किस्त सीधा बैंक तक नहीं पहुंच पाती. कई बार छोटे नाम की गलती, गलत जन्मतिथि या मिसमैच्ड डाक्यूमेंट भी समस्या पैदा करते हैं.
किस्त रुकने की सबसे आम वजह ईकेवाईसी का अपडेट न होना है. अगर आपका आधार आपके बैंक खाते या पीएम किसान पोर्टल से लिंक नहीं है. तो किस्त सीधा बैंक तक नहीं पहुंच पाती. कई बार छोटे नाम की गलती, गलत जन्मतिथि या मिसमैच्ड डाक्यूमेंट भी समस्या पैदा करते हैं.
4/6
इसलिए आधार और बैंक डिटेल्स का मैच होना सबसे पहला काम है. अगर तीन किस्तें नहीं आई हैं तो ऑनलाइन स्टेटस चेक करना जरूरी है. पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस सेक्शन में जाकर पता चल जाता है कि पेमेंट क्यों रुका है.
इसलिए आधार और बैंक डिटेल्स का मैच होना सबसे पहला काम है. अगर तीन किस्तें नहीं आई हैं तो ऑनलाइन स्टेटस चेक करना जरूरी है. पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस सेक्शन में जाकर पता चल जाता है कि पेमेंट क्यों रुका है.
5/6
वहां दिखाया जाता है कि बैंक रिजेक्ट हुआ, ईकेवाईसी पेंडिंग है या वेरिफिकेशन पेंडिंग है. क्या कमी है इस बात का पता लगते ही आपको तुरंत वह काम पूरा करवाना चाहिए. जिससे आपकी आगे की कोई भी किस्त नहीं रुकेगी. इतना ही नहीं आपकी रुकी हुई किस्तों का पैसा भी एक साथ आपको मिल सकता है.
वहां दिखाया जाता है कि बैंक रिजेक्ट हुआ, ईकेवाईसी पेंडिंग है या वेरिफिकेशन पेंडिंग है. क्या कमी है इस बात का पता लगते ही आपको तुरंत वह काम पूरा करवाना चाहिए. जिससे आपकी आगे की कोई भी किस्त नहीं रुकेगी. इतना ही नहीं आपकी रुकी हुई किस्तों का पैसा भी एक साथ आपको मिल सकता है.
6/6
आप ही ईकेवाईसी ऑनलाइन या फिर सीएससी सेंटर जाकर करवा सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको योजनाओं से जुड़ी और कोई बात समझ में नहीं आ रही है. तो आप अपने नजदीकी कृषि केंद्र जा सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 155261 / 011-24300606 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं.
आप ही ईकेवाईसी ऑनलाइन या फिर सीएससी सेंटर जाकर करवा सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको योजनाओं से जुड़ी और कोई बात समझ में नहीं आ रही है. तो आप अपने नजदीकी कृषि केंद्र जा सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 155261 / 011-24300606 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं.
Published at : 03 Dec 2025 02:55 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Kisan Yojana Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Raipur News: रायपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने ली 3 लोगों की जान!
UP NEWS: यूपी में घुसपैठियों का CM योगी ने किया गेम ओवर! | UP Police | Bangladesh iInfiltration
RBI की नई Credit Card Guidelines: Overlimit Charges खत्म | पूरी जानकारी हिंदी में | Paisa Live
Imran Khan News: जेल के अंदर इमरान ने सुनाई मुनीर की खौफनाक कहानी!| Pakistan News
Brahmos Missile: अब Pakistan के पार तक मार करेगा ब्रह्मोस | Breaking | Indiaforce

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
यूटिलिटी
दिसंबर में ये 4 डेडलाइन मिस कर दीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, आज ही नोट कर लें तारीख
दिसंबर में ये 4 डेडलाइन मिस कर दीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, आज ही नोट कर लें तारीख
ट्रेंडिंग
नदी से रेत कैसे निकालते हैं रेत माफिया, बुलडोजर की खुदाई का वीडियो देख आपकी भी आंखों में आ जाएगा खून
नदी से रेत कैसे निकालते हैं रेत माफिया, बुलडोजर की खुदाई का वीडियो देख आपकी भी आंखों में आ जाएगा खून
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget