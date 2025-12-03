लगातार 3 बार से नहीं आई पीएम किसान की किस्त, कैसे करें अप्लाई कि मिल जाए पूरा पैसा?

वहां दिखाया जाता है कि बैंक रिजेक्ट हुआ, ईकेवाईसी पेंडिंग है या वेरिफिकेशन पेंडिंग है. क्या कमी है इस बात का पता लगते ही आपको तुरंत वह काम पूरा करवाना चाहिए. जिससे आपकी आगे की कोई भी किस्त नहीं रुकेगी. इतना ही नहीं आपकी रुकी हुई किस्तों का पैसा भी एक साथ आपको मिल सकता है.