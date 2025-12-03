सिर्फ 436 रुपये में जबरदस्त बीमा कवर, जान लें इस सरकारी स्कीम के बारे में

इस योजना में कम निवेश में बड़ा सुरक्षा कवच मिलना इसे खास बनाता है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आवेदन करने वालों की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है. क्योंकि प्रीमियम की राशि उसी खाते से अपने आप डेबिट होती है.