सिर्फ 436 रुपये में जबरदस्त बीमा कवर, जान लें इस सरकारी स्कीम के बारे में
PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: सिर्फ 436 रुपये सालाना देकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख रुपये का लाइफ कवर मिलता है. जान लें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस.
देश में केंद्र और राज्य सरकारें लगातार ऐसी योजनाएं लॉन्च कर रही हैं जो आम लोगों तक कम खर्च में फायदा पहुंचा सकें. इन्हीं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक खास नाम है. इसका मकसद गरीब और कम आय वाले परिवारों को आकस्मिक परिस्थितियों में सुरक्षा देना है.
Published at : 03 Dec 2025 05:15 PM (IST)
