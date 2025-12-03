हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिर्फ 436 रुपये में जबरदस्त बीमा कवर, जान लें इस सरकारी स्कीम के बारे में

सिर्फ 436 रुपये में जबरदस्त बीमा कवर, जान लें इस सरकारी स्कीम के बारे में

PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: सिर्फ 436 रुपये सालाना देकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख रुपये का लाइफ कवर मिलता है. जान लें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Dec 2025 05:15 PM (IST)
PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: सिर्फ 436 रुपये सालाना देकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख रुपये का लाइफ कवर मिलता है. जान लें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस.

देश में केंद्र और राज्य सरकारें लगातार ऐसी योजनाएं लॉन्च कर रही हैं जो आम लोगों तक कम खर्च में फायदा पहुंचा सकें. इन्हीं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक खास नाम है. इसका मकसद गरीब और कम आय वाले परिवारों को आकस्मिक परिस्थितियों में सुरक्षा देना है.

1/6
देश के लाखों लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जुड़कर अपने और अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं. लंबे समय से लोग चाहते थे कि कोई ऐसी योजना हो जिसमें न्यूनतम प्रीमियम पर ज्यादा सुरक्षा मिले.
देश के लाखों लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जुड़कर अपने और अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं. लंबे समय से लोग चाहते थे कि कोई ऐसी योजना हो जिसमें न्यूनतम प्रीमियम पर ज्यादा सुरक्षा मिले.
2/6
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया. अब कम इनकम वाले परिवार भी जीवन बीमा का लाभ उठा सकते हैं और अचानक से आने वाली स्थिति में अपने परिवार को आर्थिक सहारा दे सकते हैं.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया. अब कम इनकम वाले परिवार भी जीवन बीमा का लाभ उठा सकते हैं और अचानक से आने वाली स्थिति में अपने परिवार को आर्थिक सहारा दे सकते हैं.
3/6
इस स्कीम में आपको सालाना लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है जिसे हर साल रिन्यू करना होता है. सिर्फ 436 रुपये का प्रीमियम जमा करने पर आपको सालाना 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है. यह बहुत ही किफायती तरीका है अपने परिवार को आकस्मिक परिस्थितियों से बचाने का.
इस स्कीम में आपको सालाना लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है जिसे हर साल रिन्यू करना होता है. सिर्फ 436 रुपये का प्रीमियम जमा करने पर आपको सालाना 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है. यह बहुत ही किफायती तरीका है अपने परिवार को आकस्मिक परिस्थितियों से बचाने का.
4/6
इस योजना में कम निवेश में बड़ा सुरक्षा कवच मिलना इसे खास बनाता है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आवेदन करने वालों की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है. क्योंकि प्रीमियम की राशि उसी खाते से अपने आप डेबिट होती है.
इस योजना में कम निवेश में बड़ा सुरक्षा कवच मिलना इसे खास बनाता है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आवेदन करने वालों की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है. क्योंकि प्रीमियम की राशि उसी खाते से अपने आप डेबिट होती है.
5/6
इस स्कीम को आसान और डिजिटल-फ्रैंडली बनाया गया है. जिससे हर कोई इसे बिना झंझट के उपयोग कर सके. अगर किसी कारण बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है तो योजना के तहत नॉमिनी को कुल 2 लाख रुपये की रकम तुरंत मिल जाती है.
इस स्कीम को आसान और डिजिटल-फ्रैंडली बनाया गया है. जिससे हर कोई इसे बिना झंझट के उपयोग कर सके. अगर किसी कारण बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है तो योजना के तहत नॉमिनी को कुल 2 लाख रुपये की रकम तुरंत मिल जाती है.
6/6
इस योजना में रजिस्ट्रेशन करना आसान है. आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे जरूरी दस्तावेज साथ में होने चाहिए.
इस योजना में रजिस्ट्रेशन करना आसान है. आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे जरूरी दस्तावेज साथ में होने चाहिए.
Published at : 03 Dec 2025 05:15 PM (IST)
