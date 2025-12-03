सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी सैलरी होनी जरूरी? जान लें हर नियम

सब्सिडी मिलने के बाद आपकी जेब से लगने वाला खर्च पहले से काफी कम रह जाता है. कई लोगों के लिए यह निवेश कुछ ही साल में बिजली बचत के जरिए पूरा हो जाता है. खास बात यह है कि सोलर सिस्टम की लाइफ भी लंबी होती है. इसलिए एक बार का सेटअप आने वाले कई सालों का बिल कम कर देता है.