हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीसूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी सैलरी होनी जरूरी? जान लें हर नियम

सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी सैलरी होनी जरूरी? जान लें हर नियम

PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्यघर योजना घरों का बिजली खर्च घटाने में मदद करती है. लेकिन क्या सोलर पैनल लगाने के लिए सैलरी की लिमिट तय की गई है. जान लें नियम.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Dec 2025 01:46 PM (IST)
PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्यघर योजना घरों का बिजली खर्च घटाने में मदद करती है. लेकिन क्या सोलर पैनल लगाने के लिए सैलरी की लिमिट तय की गई है. जान लें नियम.

गर्मियां हों या सर्दियां घरों में बिजली के उपकरण तो चलते ही रहते हैं और इनके चलते बिजली का बिल भी लगातार बढ़ता जाता है. इसके बाद लोग खर्च कम करने के उपाय खोजते हैं. अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो सरकार ने एक बड़ा मौका दिया है.

1/6
पीएम सूर्यघर योजना आपके बिजली खर्च को काफी कम कर सकती है और इसे लेना अब पहले से आसान हो गया है. पीएम सूर्यघर योजना का मकसद यह है कि लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर खुद बिजली तैयार करें.
पीएम सूर्यघर योजना आपके बिजली खर्च को काफी कम कर सकती है और इसे लेना अब पहले से आसान हो गया है. पीएम सूर्यघर योजना का मकसद यह है कि लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर खुद बिजली तैयार करें.
2/6
इससे न सिर्फ बिल कम होता है बल्कि जरूरत पड़ने पर एक्सट्रा बिजली ग्रिड को भी दी जा सकती है. बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि इस योजना के जरिए सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार की ओर से सैलरी लिमिट क्या है.
इससे न सिर्फ बिल कम होता है बल्कि जरूरत पड़ने पर एक्सट्रा बिजली ग्रिड को भी दी जा सकती है. बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि इस योजना के जरिए सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार की ओर से सैलरी लिमिट क्या है.
3/6
तो आपको बता दें सोलर पैनल लगवाने के लिए सैलरी की कोई लिमिट तय नहीं की गई है. यह स्कीम सैलरी बेस्ड नहीं है. बल्कि हर उस परिवार के लिए है जो अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाना चाहता है. आप चाहे सैलरी क्लास हों या बिजनेस क्लास दोनों ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.
तो आपको बता दें सोलर पैनल लगवाने के लिए सैलरी की कोई लिमिट तय नहीं की गई है. यह स्कीम सैलरी बेस्ड नहीं है. बल्कि हर उस परिवार के लिए है जो अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाना चाहता है. आप चाहे सैलरी क्लास हों या बिजनेस क्लास दोनों ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.
4/6
सब्सिडी का फायदा पाने के लिए कुछ शर्तें जरूर हैं. सरकार इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के आधार पर सब्सिडी देती है. इसलिए किस रेंज में पैनल लगा रहे हैं यह जरूरी है. आमतौर पर 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक की कैपेसिटी वाले पैनल पर अच्छी-खासी हेल्प मिल जाती है. जिससे शुरुआती सेटअप खर्च काफी कम हो जाता है.
सब्सिडी का फायदा पाने के लिए कुछ शर्तें जरूर हैं. सरकार इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के आधार पर सब्सिडी देती है. इसलिए किस रेंज में पैनल लगा रहे हैं यह जरूरी है. आमतौर पर 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक की कैपेसिटी वाले पैनल पर अच्छी-खासी हेल्प मिल जाती है. जिससे शुरुआती सेटअप खर्च काफी कम हो जाता है.
5/6
आवेदन की प्रोसेस भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है. आपको बस अपना बिजली कनेक्शन नंबर, आधार और कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं. इसके बाद डिस्कॉम टीम साइट विजिट कर सिस्टम का आकलन करती है. अप्रूवल मिलते ही इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है. पूरा सेटअप कुछ दिनों में तैयार हो जाता है.
आवेदन की प्रोसेस भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है. आपको बस अपना बिजली कनेक्शन नंबर, आधार और कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं. इसके बाद डिस्कॉम टीम साइट विजिट कर सिस्टम का आकलन करती है. अप्रूवल मिलते ही इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है. पूरा सेटअप कुछ दिनों में तैयार हो जाता है.
6/6
सब्सिडी मिलने के बाद आपकी जेब से लगने वाला खर्च पहले से काफी कम रह जाता है. कई लोगों के लिए यह निवेश कुछ ही साल में बिजली बचत के जरिए पूरा हो जाता है. खास बात यह है कि सोलर सिस्टम की लाइफ भी लंबी होती है. इसलिए एक बार का सेटअप आने वाले कई सालों का बिल कम कर देता है.
सब्सिडी मिलने के बाद आपकी जेब से लगने वाला खर्च पहले से काफी कम रह जाता है. कई लोगों के लिए यह निवेश कुछ ही साल में बिजली बचत के जरिए पूरा हो जाता है. खास बात यह है कि सोलर सिस्टम की लाइफ भी लंबी होती है. इसलिए एक बार का सेटअप आने वाले कई सालों का बिल कम कर देता है.
Published at : 03 Dec 2025 01:46 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Utility News PM Surya Ghar Yojana

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Highest Debt Country: 2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार रिजल्ट के बाद अब यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल, इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए ये संकेत
यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल-इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए संकेत
विश्व
World Highest Cigarette Price: दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
क्रिकेट
Virat Kohli To Play Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली का बड़ा फैसला, 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, कर दिया कंफर्म!
विराट कोहली का बड़ा फैसला, 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, कर दिया कंफर्म!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Indian Rupee 2025 में क्यों गिर रहा है? | Dollar Surge और Trade War का असर | Paisa Live
Sensex–Nifty Record High: Market Rally Explained | Why Your Portfolio Is Still in Loss? | Paisa Live
Why the Indian Rupee Is Crashing in 2025 | Dollar Surge, Trade War Impact | Paisa Live
Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
BHU Heavy Stone Pelting News: आधी रात BHU में भयंकर बवाल! | CM Yogi | UP Police | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Highest Debt Country: 2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार रिजल्ट के बाद अब यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल, इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए ये संकेत
यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल-इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए संकेत
विश्व
World Highest Cigarette Price: दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
क्रिकेट
Virat Kohli To Play Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली का बड़ा फैसला, 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, कर दिया कंफर्म!
विराट कोहली का बड़ा फैसला, 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, कर दिया कंफर्म!
यूटिलिटी
दिसंबर में ये 4 डेडलाइन मिस कर दीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, आज ही नोट कर लें तारीख
दिसंबर में ये 4 डेडलाइन मिस कर दीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, आज ही नोट कर लें तारीख
ट्रेंडिंग
नदी से रेत कैसे निकालते हैं रेत माफिया, बुलडोजर की खुदाई का वीडियो देख आपकी भी आंखों में आ जाएगा खून
नदी से रेत कैसे निकालते हैं रेत माफिया, बुलडोजर की खुदाई का वीडियो देख आपकी भी आंखों में आ जाएगा खून
जनरल नॉलेज
देश के किस राज्य में सबसे सस्ता मिल रहा LPG सिलेंडर? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
देश के किस राज्य में सबसे सस्ता मिल रहा LPG सिलेंडर? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
कृति सेनन के घर में बजेगी शहनाई, दुल्हन बनने वाली हैं छोटी बहन नुपूर, इस दिन करेंगी शादी
कृति सेनन के घर में बजेगी शहनाई, दुल्हन बनने वाली हैं छोटी बहन नुपूर, इस दिन करेंगी शादी
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget