निवास प्रमाण पत्र अब मिनटों में बन जाएगा, जान लें इसके लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

Domicile Certificate Applying Process: निवास प्रमाण पत्र अब पहले से कहीं तेज बन रहा है और इसकी पूरी प्रक्रिया कुछ मिनटों में पूरी हो सकती है. इसके लिए इन जरूरी दस्तावेज तैयार रखना होता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Dec 2025 03:23 PM (IST)
देश में रहने के लिए कई दस्तावेज हमेशा जरूरत में आ जाते हैं और इन्हें समय पर बनवाना काफी जरूरी होता है. इन्हीं में से एक है निवास प्रमाण पत्र. जिसे कई सरकारी और कई कामों में मांगा जाता है. यह साबित करता है कि आप किस राज्य या जिले के स्थायी निवासी हैं और आपकी पहचान आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है.

निवास प्रमाण पत्र की जरूरत सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, स्कूल कॉलेज एडमिशन, नौकरी के आवेदन, पासपोर्ट बनाने और गैस कनेक्शन तक में पड़ती है. बिना इस दस्तावेज के कई जरूरी प्रक्रियाएं रुक सकती हैं. इसलिए इसे बनवाना जरूरी है.
कई लोग सोचते हैं कि निवास प्रमाण पत्र बनवाने में समय और मेहनत ज्यादा लगेगी. लेकिन नया सिस्टम इसे बेहद आसान बनाता है. आपको सिर्फ दस्तावेज तैयार रखने होते हैं और नजदीकी जनसेवा केंद्र जाकर आवेदन करना होता है. पूरा काम डिजिटल तरीके से होता है.
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना होता है. वहां आपको बताना है कि आप निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं. उसके बाद कर्मचारी आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और फोटो जैसे दस्तावेज मांगता है. यह सभी जानकारी वह ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आपकी प्रोफाइल में भर देता है.
सारी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद आपके दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी पोर्टल पर अपलोड की जाती है. इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करके आपका फॉर्म सबमिट कर दिया जाता है. इसी समय आपको एक आवेदन संख्या भी मिलती है. इससे आप अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं.
आवेदन सबमिट होने के बाद फाइल तहसील में भेज दी जाती है. वहां अधिकारी आपकी जानकारी का मिलान स्थानीय रिकॉर्ड से करते हैं. अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपके आवेदन को मंजूरी मिल जाती है. कोई गलती होने पर आपको सुधार के लिए बताया जाता है.
जांच पूरी होते ही आपका निवास प्रमाण पत्र तैयार कर दिया जाता है. इसकी सूचना आपको मिल जाती है और इसके बाद आप जनसेवा केंद्र जाकर इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं. चाहें तो इसे डिजिटल रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं.
Published at : 04 Dec 2025 03:23 PM (IST)
Domicile Certificate Government Document Utility News

