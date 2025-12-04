एक्सप्लोरर
निवास प्रमाण पत्र अब मिनटों में बन जाएगा, जान लें इसके लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
Domicile Certificate Applying Process: निवास प्रमाण पत्र अब पहले से कहीं तेज बन रहा है और इसकी पूरी प्रक्रिया कुछ मिनटों में पूरी हो सकती है. इसके लिए इन जरूरी दस्तावेज तैयार रखना होता है.
देश में रहने के लिए कई दस्तावेज हमेशा जरूरत में आ जाते हैं और इन्हें समय पर बनवाना काफी जरूरी होता है. इन्हीं में से एक है निवास प्रमाण पत्र. जिसे कई सरकारी और कई कामों में मांगा जाता है. यह साबित करता है कि आप किस राज्य या जिले के स्थायी निवासी हैं और आपकी पहचान आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है.
04 Dec 2025
